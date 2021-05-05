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    • 05.05.2021 18:00
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    'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

    Son dakika haberi... : terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

    PKK'da büyük çözülme! Teslim oldular

    , 'dan kaçan 4 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçan PKK'lı 4 terörist Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin 2013 ve 2018 yılları arasında örgüte katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    İkna çalışmasıyla 2021 yılında teslim olan terörist sayısının 67'ye yükseldiği bildirildi.

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