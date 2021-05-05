Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

"BİZ MAALESEF ARKADAŞLARIMIZI DAĞITTIK"

Sabah'ın haberine göre eski CHP'lilere sahip çıkılmadığını söyleyen Sevigen, "Sanki birileri partiden gitsin diye kampanya açılmış gibi. Şişli'de Sarıgül'ü aday gösterseydin. Daha önce Büyükşehir'e aday göstermişlerdi. Neden Şişli'den aday gösterilmez? Sanki bir güç eski partilileri istemiyor. Erdoğan herkesi yanına çağırıyor. Biz maalesef arkadaşlarımızı dağıttık. Sarıgül %41 almıştı. İnce %35 almıştı" diye konuştu.





KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRIDA BULUNDU: "ÇIKSIN ADAY OLSUN"

Son günlerde gündemde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin de konuşan Sevigen, "Ekmeleddin seçilseydi CHP adayı mı seçilmiş olacaktı? Bizim çocuklarımız aday olmalı. Kemal Bey çıksın aday olsun. Genel başkanların Cumhurbaşkanı adayı olması gerekmez mi? Yine bir Ekmeleddin vakası olursa… Ben partinin genel sekreteri olarak oy vermemiştim" dedi.

"CİHANGİR İSLAM'IN CHP'DE OLMASINDAN ACI DUYUYORUM"

Cihangir İslam'ın CHP'ye katılmasına da tepki gösteren Sevigen, "Cihangir İslam partiye alınıyor. Anıtkabir'e harcanan parayı eleştiren adama Kemal Bey rozet taktı. O adamın partide olmasından büyük acı duyuyorum. Artık kimse laikliği ağzına almıyor" ifadelerini kullandı.