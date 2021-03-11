Saadet Partisi'nden istifa ettikten sonra bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Cihangir İslam'ın CHP'ye katılmasına partililer öfkeli.
İslam'ın parti değerlerine uymadığını savunan CHP'li vekiller, rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti.
"ATATÜRK İLKELERİNDEN UZAKLAŞIYORUZ"
Parti yönetimini Atatürk ilkelerinden uzaklaşmakla eleştiren milletvekilleri, CHP'den son dönemde yaşanan istifalara dikkat çekerek, tepkilerinin ciddiye alınmasını istedi.
CHP'li vekiller, parti yönetimine Cihangir İslam'ın söylemleri ve yazıları ile CHP'yi eleştiren mesajlarını da hatırlattı.