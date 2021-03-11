"HERKESLE ÇALIŞTIM VE ÇALIŞIRIM"

Cihangir İslam, kendisine yönelik tepkilere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. İslam, "Çoğulcu demokrasi için eşit şartlarda herkesle çalıştım ve çalışırım" dedi.

Eski CHP vekili Şahin Mengü'nün "İslam'a rozet takılması bize bu partiden gidin demek" açıklamasının ardından CNN Türk boykotunu deldikleri için partiden ihraç edilen Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek de duydukları rahatsızlıkları gizlememişti. Kocasakal, "Eminim ki o da tıpkı Kaftancıoğlu ve benzerleri gibi Altı Oka, Atatürk'e, CHP'nin çizgisine ve ilkelerine gönülden bağlıdır! Dostlar genişliyor" sözleriyle tepki göstermişti.