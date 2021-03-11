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    • 11.03.2021 13:50
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    Son dakika: 'de isyanı! İstifa edenleri hatırlatarak gönderme yaptılar!

    PKK’nın siyasi kanadı ve dolayısıyla PKK ile alenen ittifaka giren , partideki Atatürkçüleri tasfiye ederken bir diğer terör örgütü ’yü savunan kişileri de partisine transfer etmeye devam ediyor. Son olarak ’a CHP rozetinin takılması parti içinde isyana neden oldu. Atatürk ilkelerinden uzaklaşıldığı eleştirisinde bulunan CHP’li vekiller, son dönemde yaşanan istifalara dikkat çekerek, tepkilerinin dikkate alınmasını istedi.

    Saadet Partisi'nden istifa ettikten sonra bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Cihangir İslam'ın CHP'ye katılmasına partililer öfkeli.

    İslam'ın parti değerlerine uymadığını savunan CHP'li vekiller, rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti.

    "ATATÜRK İLKELERİNDEN UZAKLAŞIYORUZ"
    Parti yönetimini Atatürk ilkelerinden uzaklaşmakla eleştiren milletvekilleri, CHP'den son dönemde yaşanan istifalara dikkat çekerek, tepkilerinin ciddiye alınmasını istedi.

    CHP'li vekiller, parti yönetimine Cihangir İslam'ın söylemleri ve yazıları ile CHP'yi eleştiren mesajlarını da hatırlattı.

        "HERKESLE ÇALIŞTIM VE ÇALIŞIRIM"
        Cihangir İslam, kendisine yönelik tepkilere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. İslam, "Çoğulcu demokrasi için eşit şartlarda herkesle çalıştım ve çalışırım" dedi.

        Eski CHP vekili Şahin Mengü'nün "İslam'a rozet takılması bize bu partiden gidin demek" açıklamasının ardından CNN Türk boykotunu deldikleri için partiden ihraç edilen Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek de duydukları rahatsızlıkları gizlememişti. Kocasakal, "Eminim ki o da tıpkı Kaftancıoğlu ve benzerleri gibi Altı Oka, Atatürk'e, CHP'nin çizgisine ve ilkelerine gönülden bağlıdır! Dostlar genişliyor" sözleriyle tepki göstermişti.

        15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE HAKARETİ HALA AKILLARDA
        Cihangir İslam geçtiğimiz yıllarda Meclis'teki konuşmasında 15 Temmuz şehitlerine hakaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı.

        "Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede.

        Neydi? Menfaat kavgasıydı. Devleti parsellediniz ve bunun hesabını vermediniz. Allah için bunlara İslamcı falan demeyin, bunlar Makyavelist, bunlar Oportünist bunlar beceriksiz, bunlar dünyaya yapıştılar ve acısını şimdi milletten çıkartıyorlar, değerli arkadaşlarım."

        FETÖ AĞZIYLA KONUŞMALAR YAPTI!
        CHP'ye katılan Cihangir İslam 15 Temmuz destanına 'Batıl ile batılın çatışması' demekle kalmadı FETÖ'yü savunan birçok açıklama da yaptı. İşte Cihangir İslam'ın dikkat çeken paylaşımlarından bazıları:

            ZAMAN GAZETESİNİN HABERİNİ PAYLAŞMIŞ
            Cihangir İslam, 2015'te FETÖ yayın organı Zaman Gazetesi'nin haberini paylaşmış. Haberde FETÖ'cülere "hayırsever" denmiş.

            FETÖ'CÜ ŞİRKETE ATANAN KAYYUMLARI TEHDİT ETMİŞ!
            "15 Temmuz bâtıl ile bâtılın çatışmasıydı" diyerek 15 Temmuz şehit ve gazilerimize saygısızlık eden Saadet Partisi milletvekili Cihangir İslam Fetöcü Koza İpek'e atanan kayyumları "yargılanırsınız" diye tehdit etmiş 2015'te.

            "CEMAATİN YAŞADIĞI FAŞİZMDİR"
            "15 Temmuz bâtıl ile bâtılın çatışmasıydı" diyerek 15 Temmuz şehit ve gazilerimize saygısızlık eden milletvekili Cihangir İslam, 2014'te Ahmet Şık'ın "cemaatin yaşadığı faşizmdir" ifadesini paylaşmış.
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            Haberler Güncel Son dakika: CHP'de Cihangir İslam isyanı! İstifa edenleri hatırlatarak gönderme yaptılar!