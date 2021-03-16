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    • 16.03.2021 10:59
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    'nden 'ye geçen : Kimsenin cinsel tercihini eleştirmem

    PKK’nın siyasi kanadı ve dolayısıyla PKK ile alenen ittifaka giren , partideki Atatürkçüleri tasfiye ederken bir diğer terör örgütü FETÖ’yü savunan kişileri de partisine transfer etmeye devam ediyor. Son olarak , partisinin grup toplantısında ’a CHP rozeti taktı. CHP’ye geçen Cihangir İslam, ’de katıldığı bir televizyon programında "Kimsenin kendi cinsel tercihlerine yönelik bir müdahale ve eleştiri hakkını kendimde bulmadım" dedi.

    Cihangir İslam: Kimsenin cinsel tercihini eleştirmem

    'nden istifa ederek olan , 'de , ve 'in sorularını yanıtladı.

    Cihangir İslam, kendisine gelen eleştiriler hakkında "Ne olmamı istiyorsun" vurgusu yaparak şunları söyledi:

    "KİMSENİN CİNSEL TERCİHİNİ ELEŞTİRMEM"
    "Bugüne kadar hiç kimsenin kendini gerçekleştirmesine, kendi varoluşsal tercihlerine, daha açık söyleyeyim kendi cinsel tercihlerine yönelik herhangi bir müdahale, eleştiri hakkını kendimde bulmadım. İsteyen istediği referansı dikkate alır, yaşar. Ben belli siyasi amaçlar doğrultusunda herkesle birlikte mücadele ederim"

    Geçen yılın mart ayında si'nden istifa eden Cihangir İslam, 'ye katıldı. Rozetini de CHP Genel Başkanı takmıştı.

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    Haberler Güncel Saadet Partisi'nden CHP'ye geçen Cihangir İslam: Kimsenin cinsel tercihini eleştirmem