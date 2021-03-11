CHP'de parti içi hesaplaşma: Ölüm döşeğindeyken koltuk sevdasına düştüler

Partisi taciz, tecavüz, işçi grevleri ve belediyelerdeki iktidar savaşlarına sahne olan Kemal Kılıçdaroğlu başı her sıkıştığında AK Parti'ye iftira atmayı sürdürüyor. CHP'nin içindeki ve ittifaklarıyla yaşadığı sorunlara sonra olarak İBB'li İmamoğlu'nun paylaşımı eklenmişti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Tablo ortada, işaret fişeğini ateşleyen İmamoğlu, terörle ilişkili Buldan'la yan yana gelmekten rahatsız olmayan Akşener, ayağa kalkıp "İmamoğlu ayıp ettin" diye isyan eden de Akşener'in yardımcıları. Şimdi soralım, bu olayın neresinde "iktidar" var?" dedi.

İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı;

Başkan Erdoğan son dönemde ısrarla Türkiye'nin "yerli ve milli muhalefet" ihtiyacına dikkat çekerken, mevcut muhalefetin durumunu da şöyle değerlendiriyordu: