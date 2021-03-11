CHP'de parti içi hesaplaşma: Ölüm döşeğindeyken koltuk sevdasına düştüler

Partisi taciz, tecavüz, işçi grevleri ve belediyelerdeki iktidar savaşlarına sahne olan Kemal Kılıçdaroğlu başı her sıkıştığında AK Parti'ye iftira atmayı sürdürüyor. CHP'nin içindeki ve ittifaklarıyla yaşadığı sorunlara sonra olarak İBB'li İmamoğlu'nun paylaşımı eklenmişti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Tablo ortada, işaret fişeğini ateşleyen İmamoğlu, terörle ilişkili Buldan'la yan yana gelmekten rahatsız olmayan Akşener, ayağa kalkıp "İmamoğlu ayıp ettin" diye isyan eden de Akşener'in yardımcıları. Şimdi soralım, bu olayın neresinde "iktidar" var?" dedi.
İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı;
Başkan Erdoğan son dönemde ısrarla Türkiye'nin "yerli ve milli muhalefet" ihtiyacına dikkat çekerken, mevcut muhalefetin durumunu da şöyle değerlendiriyordu:
"Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı."
Aslında "tel tel dökülen" sadece ittifak değil, o ittifakı oluşturan partiler "tek tek" dökülüyor. CHP, İYİ Parti, HDP veya en küçükleri Saadet Partisi'nin içi fokur fokur kaynıyor. Bu kavgaların nedeni de iktidar değil, bizzat siyaset üretemeyen muhalefetin kendisi. CHP'den ayrılan ayrılana... Bunlara parti içinde yaşanan taciz ve tecavüz olayları ile belediyelerdeki iktidar savaşlarını da ekleyin. İktidarın özel bir şey yapmasına gerek yok ki. İYİ Parti'nin durumu CHP'den de beter. Gün geçmiyor ki bir skandal patlamasın. Partinin kurucusu Ümit Özdağ, partiyi FETÖ'cüler ve küreselcilerin ele geçirdiğini söylüyor. Dün de Pervin Buldan skandalı patladı. Ekrem İmamoğlu'nun Buldan tweet'i, İYİ Partilileri ayağa kaldırdı.
Tablo ortada, işaret fişeğini ateşleyen İmamoğlu, terörle ilişkili Buldan'la yan yana gelmekten rahatsız olmayan Akşener, ayağa kalkıp "İmamoğlu ayıp ettin" diye isyan eden de Akşener'in yardımcıları.
Şimdi soralım, bu olayın neresinde "iktidar" var? Tam bu olaylar yaşanırken, bu kez Saadet Partisi de çalkalandı. Partinin 2 milletvekilinden biri olan Cihangir İslam, CHP'ye geçti. Yönetim topyekûn geçse doğrusu kimse şaşırmaz ama İslam'ın kardeşi Cem Sahir İslam'ın şu tespitleri, muhalefetteki uyumsuzluğun ne anlama geldiğini anlatmaya yetiyor: