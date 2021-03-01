BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Cinayetlerin ardından Tokkal ailesine sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara yorum yaparak binlerce kişi baş sağlığı diledi. Özellikle 4 yaşındaki Ali Doruk'un babasıyla görüldüğü videoya yapılan "Hiç tanımadığım halde kalbim acıyor, uykularım kaçıyor. Bir saniye aklımdan çıkmıyorlar. Dilerim Allah'tan hak yerini bulur. Elleri kırılsın bu güzel aile kıyan pislik kahrolsun inşallah" ile "Uyuyamıyorum teyzem. Benim canım bu kadar acırken hiç tanımadığım biri için sen nasıl dayanıyorsun? Sabır versin Rabbim sana" yorumlar yürekleri dağladı.