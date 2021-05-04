Üniversite öğrencileri kampüslerin ne zaman açılacağı yönündeki son dakika açıklamalarını yakından takip ediliyor. Yükseköğretim Kurumu, üniversitelere gönderdiği yazı ile 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yapmıştı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler bu yıl açılır mı? İşte merak edilen soruların cevabı!
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılan açıklamaları yakından takip eden vatandaşlar üniversitelerin ne zaman açılacağına dair detayları merak ediyor. Sağlık Bakanlığı görüşlerine göre üniversitelerde teorik eğitimler çevrim içi yapılıyor, uygulamalı eğitimler ise yüz yüze işleniyorken üniversitelerdeki son durum şöyle;
YÖK BAŞKANI SARAÇ'IN SON AÇIKLAMASI ŞÖYLE;
İşte YÖK Başkanı Saraç'ın o açıklamaları;
Uygulamalı eğitimlerin yüksek tedbirlerle yüz yüze yapılabileceğini açıklayan Yükseköğretim Kurulu, teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda mümkün olduğunca çevrimiçi yapılacak.
17 MAYIS'A KADAR...
YÖK, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan "tam kapanma" ile ilgili üniversitelere yazı gönderdi. YÖK tarafından konu hakkında üniversitelere gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:
"Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17.00'den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi,
yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrim içi yapılması, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarımızın imkanları doğrultusunda gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi rica olunur."