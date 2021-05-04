Üniversite öğrencileri kampüslerin ne zaman açılacağı yönündeki son dakika açıklamalarını yakından takip ediliyor. Yükseköğretim Kurumu, üniversitelere gönderdiği yazı ile 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yapmıştı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler bu yıl açılır mı? İşte merak edilen soruların cevabı!

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılan açıklamaları yakından takip eden vatandaşlar üniversitelerin ne zaman açılacağına dair detayları merak ediyor. Sağlık Bakanlığı görüşlerine göre üniversitelerde teorik eğitimler çevrim içi yapılıyor, uygulamalı eğitimler ise yüz yüze işleniyorken üniversitelerdeki son durum şöyle;