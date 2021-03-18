'NORMAL BİR CİNAYET DEĞİL'

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Hakan Ali Erkan tarafından yazılan iddianamede, katil zanlısı Boğa'nın cinayetleri normal bir öldürme hareketinin ötesinde 'canavarca hisle' gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı. İddianamede, "Aralarında önemli bir hiçbir husumet bulunmayan şüphelinin günahsız 4 yaşındaki çocuk Ali Doruk Tokkal ve anne-babası olan Emel ve İlkay Tokkal'ı çok sayıda bıçak darbesi ile merhamet duygusu olmadan, vahşice, öldürdüğü anlaşıldı. Kasten öldürme eylemi ile onu bu eyleme iten neden arasındaki ölçüsüzlük-oransızlık olduğu, bunun da eylemin canavarca işlendiğini ortaya koyan en nesnel ölçüt olduğu, şüphelinin maktüller 4 yaşındaki çocuk ve anne-babasına vurduğu bıçak darbelerinin olayın olduğu yer, oluş şeklinin toplum vicdanının kabul edemeyeceği bir uygulamaya dönüştüğü anlaşıldı. Bu sebeple davranışının normal bir öldürme hareketinin ötesinde eziyet ve canavarca his sevkine dönüştüğü, eylemin toplumun ortak bilinci, duygusu ve vicdanınca hiçbir zaman onaylamayacak oluşu şüphelinin öldürme suçunu canavarca hisle işlediği anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.