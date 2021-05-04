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    • 04.05.2021 17:21
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    i” toplamda kaç kişiye verildi? Bakanlık son sayıyı duyurdu

    Son dakika haberi... ndan yapılan açıklamaya göre tam kapanma sürecinde kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 “ muafiyet” belgesi düzenlendi. İşte haberin detayları.

    Bakanlık açıkladı! Kaç kişi muaf tutuldu?

    Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

    tedbirleri kapsamında; 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan "tam kapanma sürecine" devam edilmektedir.

    Tam kapanma sürecinde kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e- devlet üzerinden e- başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 " muafiyet" belgesi düzenlenmiştir.

    Muafiyet kapsamında olduğu halde sistemsel yoğunluk nedeniyle e-başvuru sisteminden "çalışma izini muafiyet" belgesi alınamadığı durumlarda, işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, manuel doldurulan çalışma izni muafiyet formları, 7 Mayıs Cuma günü saat 24.00'e kadar geçerli olacaktır.

    Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olmadığı halde çalışma izni belgesi düzenleyenlere ve diğer tedbirlere yönelik denetimlere ülke genelinde 9 bin 572 uygulama noktasında 99 bin 160 personel ile devam edilmektedir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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