İçişleri Bakanlığı kornavirüs tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlendiği açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlenmiştir."