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    • Yaşam
    • 02.05.2021 21:57
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    • 02.05.2021 21:57
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    nca duyurdu: Düzenlenen '' sayısı 3 milyon 21 bin 778'e ulaştı

    kornavirüs tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyon 21 bin 778 düzenlendiği bildirdi.

    Belge sayısı 3 milyonu aştı!

    kornavirüs tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyon 21 bin 778 düzenlendiği açıkladı.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlenmiştir."

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    Haberler Yaşam İçişleri Bakanlığınca duyurdu: Düzenlenen 'Çalışma Muafiyet İzni Belgesi' sayısı 3 milyon 21 bin 778'e ulaştı