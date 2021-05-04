İçişleri Bakanlığı duyurdu! Nisan ayında 11 milyonu aşkın koronavirüs denetimi!

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Salgınla mücadele kapsamında nisan ayında valilik ve kaymakamlıklar tarafından 11 milyon 464 bin 48 denetim yapılmış, 73 bin 650 ihbar ve şikayet üzerine kontroller yapılmıştır" dedi.



İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık konferans salonunda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenliyor.











İşte Çataklı'nın açıklamalarından satır başları;





Bu yılı Afet Eğitim Yılı olarak belirledik ve bir kampanya başlattık. Hedefimiz 51 milyon vatandaşımıza ulaşabilmek... Afet sonrası ilk 6 saatte araçlarımıza binmeyelim, GSM hatlarını kullanmadan internet üzerinden iletişim kuralım, yolları açık bırakalım.



Pençe - Yıldırım ve Pençe - Şimşek harekatlarıyla yurtiçindeki operasyonlar aralıksız şekilde devam etmektedir. 2021 Nisan ayında 9 bin 341 operasyon yapılmıştır. Sözde Botan saha sorumlusu Fırat Şişman 8 Nisan'da yaralı olarak, kadın sorumlusu Suna Taş 29 Nisan'da ölü olarak, yeşil kategorideki Mazlum Taşkın 28 Nisan'da ikna yoluyla teslim olarak, turuncu kategorideki İbrahim İldeniz 8 Nisan'da ölü olarak, Abdülsitar Özer 14 Nisan'da sağ olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca listede olmayan ama sözde sorumlu düzeyde olduğu tespit edilen bir kişi de 29 Nisan'da ölü olarak ele geçirilmiştir. 115 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 66'sı PKK/KCK, 49'u ise DEAŞ terör örgütü mensubudur. Nisan ayında 248 sığınak, barınak kullanılamaz hale getirilmiştir.

2021 yılı Nisan ayında İstanbul otogarındaki bombalı eylem girişimi dahil olmak üzere toplam 25 terör eylemi engellenmiştir.

PKK aynı zamanda büyük bir uyuşturucu şebekesi olduğu için her operasyonda uyuşturucuya rastlamak olağan hale gelmiştir. 16 bin operasyonda 1919 kişi tutuklanmıştır. 2 ton 465 kg esrar, 895 kilogram eroin ele geçirilmiştir.

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 1630 operasyonda 42 kişi tutuklanmıştır.

Kadına şiddet olaylarında Nisan'da maalesef 17 kadın yaşamını yitirmiştir. Bakanlık olarak bu konu öncelikli gündem maddelerimizden biri. Şikayet kanallarının sayısını ve personel eğitim sayısını arttırdık, hem de tedbir yöntemlerimize yenisini ilave ettik. 24 Mart 2018 itibariyle hayata geçirilen KADES uygulamasını 2 milyondan fazla indirme sayısına ulaştık. Gerçek ihbarlar yüzde 50 gibi önemli bir oranı gösteriyor. 62 bin olaya KADES sayesinde güvenlik güçlerimiz müdahale etti. Nisan ayında üzüldüğümüz ve hangi amaca hizmet ettiğini anlamadığımız dezenformasyona maruz kaldık. 81 ilde mevcut bulunan Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro amirliklerini ilçe düzeyine de yaydık. İftiralara aldırmadan işimize bakıyoruz.

Ülkemizde kayıt altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 670 bin kişidir. Nisan ayı içinde kamu düzenimizi bozmaya yönelik eski klişelerin yeni makyajlarla servis edildiğine şahit olduk. Kendisini uzman olarak tanıtan yetkisiz kişilerin resmi verilere dayanmayan sosyal medya hezeyanlarına lütfen itibar etmeyiniz.

1-7 Mayıs arası trafik haftası. Can kayıplarını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

İZİN BELGESİ

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör temsilcilerine 6 milyon 385 bin çalışma muafiyet izin belgesi düzenlenmiştir.