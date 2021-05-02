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    • 02.05.2021 12:31
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    Son dakika: İçişleri Bakanlığı tam sayıyı açıkladı! Kaç kişiye çalışma muafiyet izni belgesi verildi?

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tam kapanma sürecinde; 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 “çalışma muafiyet izni belgesi” düzenlenmiştir" denildi.

    Kaç kişiye çalışma muafiyet izni belgesi verildi?

    İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma süreciyle ilgili, bugün saat 11.00 itibarıyla toplam 2 milyon 52 bin 86 "çalışma muafiyet izni belgesinin" düzenlendiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Tam kapanma sürecinde, 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden, muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir."

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı tam sayıyı açıkladı! Kaç kişiye çalışma muafiyet izni belgesi verildi?