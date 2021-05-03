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    • 03.05.2021 15:28
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    Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'a sert tepki: Kuklası olduğu terör örgütü PKK’dan emir almış!

    Son dkaika haberleri.. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terörden tutuklu eski 'a sert tepki gösterdi. Altun, “”nın ve öldürülen onlarca canın sorumlusu S.D., besleme medyaya mülakat verip bana ve Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK’dan bu yönde bir emir almış." ifadelerini kullandı.

    Selahattin Demirtaş'a sert tepki: Kuklası olduğu PKK’dan emir almış!

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'a çok sert tepki verdi. Altun açıklamalarında; ""nın ve öldürülen onlarca canın sorumlusu S.D., besleme medyaya mülakat verip bana ve Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK'dan bu yönde bir emir almış." dedi...

    Altun'un açıklamaları şu şekilde;

    "6-8 Ekim Olayları"nın ve öldürülen onlarca canın sorumlusu S.D., besleme medyaya mülakat verip bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK'dan bu yönde bir emir almış.

    S.D. ve terör örgütünün siyasi uzantısı türlü yalanlarla milletimizin arasına nifak sokmaya çalıştılar. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef aldılar. Bunların elinde binlerce insanımızın kanı var. Bu kan emiciler, emperyalistlerin kucağında solculuk oynuyorlar.

    Terör örgütleriyle iş birliği yaparak ve terör örgütlerine üye olarak ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes hukuk önünde hesabını verecektir. Aziz milletimize meydan okuyan herkes gerekli cevabı hukuk sınırları içinde alacaktır.

    Siz de bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin'in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak.

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