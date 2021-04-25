Kobani olayları nedir? Gençleri eli kanlı terör örgütü PKK için kimler dağa çıkardı? HDP ve PKK için hesap vakti!
Terör örgütü PKK ve Suriye kolu YPG'nin DEAŞ karşısında hezimete uğramasıyla devreye giren siyasi ayakları HDP oldu. Terörist Karayılan'ın mesajını alan HDP'li Selahattin Demirtaş, uluslararası ayaklanma başlatmak için Kobani çağrısında bulundu. Hesap vakti gelen HDP ve PKK'nın tüm oyunlarının perde arkası ortaya çıktı. 6-8 Eylül olaylarını başlatanlar ve gençleri PKK için dağa çıkartanların sonu geldi.
Duruşmalar Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumun Yerleşkesindeki 1 Nolu Salonda yapılacak.
Suriye'deki iç savaşı fırsat bilen terör örgütü DEAŞ'ın, Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları, sokağa çıkma çağrısında bulundu.
Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başladı. Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması, kolluk güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef aldı.
Saldırıların yaşandığı il ve ilçelerde adli süreç devam ederken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sokaklarda terör estirenleri azmettirenlere yönelik soruşturma başlattı.
Bu kapsamda 35 il ve 96 ilçedeki soruşturma dosyaları ile delilleri toplayan savcılık, 25 Eylül'de operasyon için düğmeye bastı ve Ankara merkezli 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Eş zamanlı operasyonda Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün ve Emine Ayna'nın da aralarında bulunduğu 20 kişi adreslerinde yakalandı.
Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında terör örgütü PKK'nın sözde dağ kadrosundan Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslüm Muhammed ile kadın yapılanmasından Azime Yılmaz ve Hacire Ateş de yer aldı.