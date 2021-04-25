Kobani olayları nedir? Gençleri eli kanlı terör örgütü PKK için kimler dağa çıkardı? HDP ve PKK için hesap vakti!

Terör örgütü PKK ve Suriye kolu YPG'nin DEAŞ karşısında hezimete uğramasıyla devreye giren siyasi ayakları HDP oldu. Terörist Karayılan'ın mesajını alan HDP'li Selahattin Demirtaş, uluslararası ayaklanma başlatmak için Kobani çağrısında bulundu. Hesap vakti gelen HDP ve PKK'nın tüm oyunlarının perde arkası ortaya çıktı. 6-8 Eylül olaylarını başlatanlar ve gençleri PKK için dağa çıkartanların sonu geldi.

25.04.2021 17:34 - Son Güncelleme: 25.04.2021 17:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





