Gelinim Mutfakta içli köfte tarifi! Evde lezzetli içli köfte nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Gündüz kuşağı yemek programlarını yakından takip edenler yapılan lezzetleri evde denemek ve özellikle iftara hazırlayarak sevdiklerine sunmak istiyor. Bugün Gelinim Mutfakta yarışmacıları içli köfte yapınca herkesin severek yediği lezzetin malzemeleri araştırılır oldu.
GELİNİM MUTFAKTA İÇLİ KÖFTE TARİFİ
Malzemeler
Dışı için;
1.5 su bardağı ince köftelik bulgur
1 çay bardağı irmik
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 su bardağından biraz az un
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı soğuk su
İçi için;
2 yemek kaşığı sıvı yağ
300 gr kıyma
3 orta boy soğan
Yarım tatlı kaşığı salça
Yarım demek maydanoz
1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)
Tuz
Pul biber
Karabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre ayarlanabilir.)
Kızartmak için;
Sıvı yağ