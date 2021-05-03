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    • 03.05.2021 16:12
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    ? İşte malzemeler…

    Gündemde sıkça Gelinim Mutfakta araştırılır oldu. Kanal D’nin hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve Seda Sayan’ın sunuculuğunu üstlendiği yarışmada her gün farklı lezzetler yapılıyor ve izleyen tariflerini merak ediyor. Bugünün yemeği ise içli köfte oldu, zahmetli olsa da lezzeti herkes tarafından çok sevilen ? İşte malzemeler…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta içli köfte tarifi!

    Gelinim Mutfakta içli köfte tarifi! Evde lezzetli içli köfte nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Gündüz kuşağı yemek programlarını yakından takip edenler yapılan lezzetleri evde denemek ve özellikle iftara hazırlayarak sevdiklerine sunmak istiyor. Bugün Gelinim Mutfakta yarışmacıları içli köfte yapınca herkesin severek yediği lezzetin malzemeleri araştırılır oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA İÇLİ KÖFTE TARİFİ

    Malzemeler
    Dışı için;

    1.5 su bardağı ince köftelik bulgur
    1 çay bardağı irmik
    1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
    1 tatlı kaşığı biber salçası
    1 su bardağından biraz az un
    1 çay kaşığı tuz
    1 su bardağı soğuk su

    İçi için;

    2 yemek kaşığı sıvı yağ
    300 gr kıyma
    3 orta boy soğan
    Yarım tatlı kaşığı salça
    Yarım demek maydanoz
    1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)
    Tuz
    Pul biber
    Karabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre ayarlanabilir.)
    Kızartmak için;

    Sıvı yağ

        Yapılışı:

        Soğanlar ince ince doğranır. Tavaya sıvı yağ alınıp soğanlar eklenir ve pembeleşinceye kadar kavrulur.
        Kavrulan soğanlara Kıyma eklenir suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kavrulur.
        Daha sonra salça eklenir 3 dk daha kavrulur. Biraz su eklenir tekrar (yumuşak kalması gerekiyor kuru olmamalı).
        Baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanoz eklenip ocağın altı kapatılır. Soğumaya bırakılır.
        İnce bulgur 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatılır.
        Suyu çekilince irmik salça baharatlar tuz eklenip 15 dk boyunca azar azar suyu eklenip iyice yoğurulur.
        Daha sonra un eklenir 5 dk daha yoğurulur. Ele alınıp yuvarlandığında dağılmıyorsa tamamdır. Ele yapışabilir. Eller iyice yıkanır tekrar hamur ele alındığında yapışmaz.
        Cevizden biraz daha büyük parçalar alınıp baş parmak ile ara ara su alınarak içi ince bir şekilde açılır. İç koyulur ve yukarı doğru limon şeklinde uzatılır. Hepsine aynı işlem uygulanır.
        Aşamaları çekemedim çünkü ellerim hamurlu iken fotoğraf makinesini tutamadım.
        Biten içli köfteler kızgın 1 bardak sıvı yağda kızartılır.
        Bu ölçüden ortalama 18 adet çıkıyor. Yenilecek kısmı kızartılabilir, kalanı saklama kabı içerisinde derin dondurucuda saklanabilir.

        Haşlamak istiyorsanız bir tencerede kaynayan sıcak suya 2-3 parça küçük limon tuzu ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin. İçli köfteleri içine bırakın. Haşlanan içli köfte üste çıkacaktır.

        Afiyet olsun.
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