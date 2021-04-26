Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 6-8 Ekim olayları açıklaması: Katiller için hesap vakti!

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Türkiye'yi kendilerince istedikleri yola çekmek için terörden yaptırıma kadar türlü tehditlere başvuranlar, başarıya ulaşamadı, ulaşamayacak Allah'ın izniyle. Terör örgütü PKK'nın emri ve siyasi uzantılarının çağrısı sonucunda, özellikle sivil insanlara yönelik kanlı katliamlara sahne olan 6-8 Ekim olayları da yine böylesine bir girişimdir." dedi.

Altun "(6-8 Ekim olayları) Bu cinayetlerin failleri bugün hakim karşısına çıkıyor. Katiller için hesap vakti. Bizim adalete inancımız tam." ifadesini kullandı.

Altun açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi bölmek, parçalamak ve dahası içeriden hançerlemek isteyen tüm odaklara karşı devletimiz ve milletimiz her daim ayaktadır. Terör örgütleriyle küresel güç odaklarıyla ve darbeci zihniyetlerle mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız.

Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasını talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz."