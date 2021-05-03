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    • 03.05.2021 17:52
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    ’de üst düzey ! Sebebini açıklamadı

    () İl Yönetim Kurulu üyesi Korkman, bu görevinden etti. Korkman, istifası hakkında kısa bir açıklama yaparken ayrılma gerekçelerini belirtmedi.

    İHA
    CHP’de üst düzey istifa! Sebebini açıklamadı

    İl Başkanlığı Eğitim Sekreteri olarak görev yapan Korkman, günü yapılan yerel seçimlerde Bilecik Belediye Başkanlığı için partisinden aday adayı olurken, CHP Bilecik Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak da 2 dönem görev almıştı.

    Korkman, sı hakkında kısa bir açıklama yaparken, "Bugün İl Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettim. CHP üyeliğim devam ediyor. Gerekçelerimi İl Başkanlığına verdiğim dilekçede yazılı olarak belirttim. Burada açıklamam etik olmaz" ifadelerine yer verdi.

    Öte yandan Korkman'ın istifasında, CHP'li İl Genel Meclis üyelerinin AK Partili İl Genel Meclis Başkanı 'a başkanlık seçimlerinde oy vermeleri, nda CHP'nin törenlere katılmamasının etken olduğu iddia edildi.

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