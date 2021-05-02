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    ve yol arkadaşlarına toptan cevap! Şehir hastaneleri pandemide destan yazdı sigorta da para da aramadı

    Şehir hastaneleri pandemide destan yazdı. Sigorta da para da aramadı. Türk vatandaşı olmayanları dahi tedaviye aldı. Hasta başı 36 bin 300 tl'ye ulaşan faturayı da devlet karşıladı. lideri ile ti Lideri , el ele verip şehir hastanelerini karaladı. Şu anda hizmetleri görünce ikisi de şaşırdı kaldı.

    Millet hizmet görsün!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2013'te kanunu çıkarken karşısında durduğu şehir hastaneleri, Coronavirüsle mücadelede ipi göğüsledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim ve sevdam" diye nitelediği şehir hastanelerinden 13'ü hizmete girdi.

    Kısa sürede Türkiye'nin sağlık sisteminin güvencesi haline geldi. Şehir hastanelerinin başarısı ve bu süreçte üstlendiği büyük görev, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekillerini, dostları İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, SP Lideri Temel Karamollaoğlu'nu, HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi mahcup etti. Millet İttifakı'nın tümden karşı çıktığı bu hastaneler, pandemi sürecinde hastalara hayat verdi.

    NE DİYECEKSİNİZ
    Devlet, parasızların, sigortası bulunmayanın, Türk vatandaşlığı olmayanın bile 36 bin 300 liraya ulaşan Covid- 19 tedavi faturalarını ödedi. Bu hizmeti gören vatandaşlar, Millet İttifakı'nın şu soruyu hatırlattı: Beyler, şimdi ne diyeceksiniz!

        KILIÇDAROĞLU 'KARA DELİK' DEMİŞTİ
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
        21 Eylül 2017: Hastane yapıyorsun. Yüksek maliyetler var. Peki bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız.

        16 Temmuz 2019: Bunların paralarını siz ve sizden sonra torunlarınız ödeyecek. Hangi gerekçeyle bu yükü getiriyorsun.

        14 Kasım 2019: Şehir hastaneleri ekonomi için bir kara delik.

        19 Kasım 2019: Daha önce bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik.

            İYİ PARTİ LİDERİ MERAL AKŞENER:
            Şehir hastanelerini devlet hastanesi mi sanıyorsunuz. İhaleyle yapıldı. Hasta güvencesi verildi. Hasta gelmezse devlet parasını ödeyecek.

            SP LİDERİ TEMEL KARAMOLLAOĞLU:
            Şehir hastaneleri dediğiniz, rant üzere kurulan bir sistemdir.

            HDP ESKİ EŞ BAŞKANI SEZAİ TEMELLİ:
            Neden şehir hastanesi yapılıyor. Arsa kredi veriliyor. Hastane boş kalmasın diye de sizi hasta yapacaklar.

                AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ
                İstanbul Başakşehir'deki Başahşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen ve 3 heliportu bulunan hastane, 10 bloktan oluşuyor.
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                Aşı olmayana kısıtlama yolda
                Haberler Güncel CHP ve yol arkadaşlarına toptan cevap! Şehir hastaneleri pandemide destan yazdı sigorta da para da aramadı