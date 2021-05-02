NE DİYECEKSİNİZ

Devlet, parasızların, sigortası bulunmayanın, Türk vatandaşlığı olmayanın bile 36 bin 300 liraya ulaşan Covid- 19 tedavi faturalarını ödedi. Bu hizmeti gören vatandaşlar, Millet İttifakı'nın şu soruyu hatırlattı: Beyler, şimdi ne diyeceksiniz!