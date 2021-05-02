CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2013'te kanunu çıkarken karşısında durduğu şehir hastaneleri, Coronavirüsle mücadelede ipi göğüsledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim ve sevdam" diye nitelediği şehir hastanelerinden 13'ü hizmete girdi.
Kısa sürede Türkiye'nin sağlık sisteminin güvencesi haline geldi. Şehir hastanelerinin başarısı ve bu süreçte üstlendiği büyük görev, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekillerini, dostları İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, SP Lideri Temel Karamollaoğlu'nu, HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi mahcup etti. Millet İttifakı'nın tümden karşı çıktığı bu hastaneler, pandemi sürecinde hastalara hayat verdi.
NE DİYECEKSİNİZ
Devlet, parasızların, sigortası bulunmayanın, Türk vatandaşlığı olmayanın bile 36 bin 300 liraya ulaşan Covid- 19 tedavi faturalarını ödedi. Bu hizmeti gören vatandaşlar, Millet İttifakı'nın şu soruyu hatırlattı: Beyler, şimdi ne diyeceksiniz!