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    • 03.05.2021 01:31
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    Genel Başkanı 'dan gündemi sarsan sözleri: başarılı olsun diye beklenti içine girdi

    CHP Genel Başkanı 'nun 'daki kontrollü kaçış planına ilişkin ekranlarında yayınlanan ile Gündem programına konuşan Genel Başkanı , önemli açıklamalarda yaptı. Aksakal, o dönemde in bir kısmının da FETÖ karşıtı gibi görünse de "darbe başarılı olsaydı" diye bir beklenti içinde olduğunu belirtti. İşte gündeme bomba gibi düşen o açıklama...

    Önder Aksakal'dan gündemi sarsan 15 Temmuz sözleri

    Genel Başkanı CHP Genel Başkanı'nın 'daki kontrollü kaçış planına ilişkin 'de yayınlanan ile Gündem programında kritik açıklamalarda bulundu.

    MUHALEFET BEKLENTİ İÇİNE GİRDİ

    Bu darbe girişiminin kontrolünde yapıldığını belirten Aksakal, in FETÖ karşıtı görünse de bu noktada bir beklenti içine girdiğini ifade etti.

    HER ZAMAN KARŞI ÇIKTIK

    Önder Aksakal partisinin bu zamana kadar olan her darbe girişiminde karşıt bir tutumları olduğunu da sözlerine ekledi.

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    Haberler Güncel DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan gündemi sarsan 15 Temmuz sözleri: Muhalefet başarılı olsun diye beklenti içine girdi