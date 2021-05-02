Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal CHP Genel Başkanı'nın 15 Temmuz'daki kontrollü kaçış planına ilişkin A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında kritik açıklamalarda bulundu.

MUHALEFET BEKLENTİ İÇİNE GİRDİ

Bu darbe girişiminin ABD kontrolünde yapıldığını belirten Aksakal, muhalefetin FETÖ karşıtı görünse de bu noktada bir beklenti içine girdiğini ifade etti.

HER ZAMAN KARŞI ÇIKTIK

Önder Aksakal partisinin bu zamana kadar olan her darbe girişiminde karşıt bir tutumları olduğunu da sözlerine ekledi.