Okullar bayram tatiline ne zaman girecek? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman, 9 gün mü olacak? Sorularının cevapları milyonlarca çalışan ve öğrenci vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Koronavirüs nedeniyle okullarda uzaktan eğitim olsa da yine de tatil yapacaklarının hayalini kuran öğrenciler Ramazan Bayramı tatilini iple çekiyor. Çalışanlar da dinlenmek için bu tatilin gelmesini istiyor. İşte ayrıntılar…
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
OKULLAR KAÇ GÜN TATİL YAPACAK?
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.