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    • 03.05.2021 17:48
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    Tüm illerden milyonlarca öğrenci ? Sorusunun cevabını merak ediyor ve sıkça araştırıyor. Dini bayramlarımızdan biri olan Ramazan Bayramı’na az bir süre kala heyecan dorukta, hem çalışanlar hem de öğrenciler tatil yapacakları günün hayalini kuruyor. Koronavirüs salgınından dolayı 17 günlük kapanma uygulanıyor olsa da bayram tatili yaşanacak. Peki 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman, 9 gün mü olacak? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Okullar bayram tatiline ne zaman girecek?

    Okullar bayram tatiline ne zaman girecek? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman, 9 gün mü olacak? Sorularının cevapları milyonlarca çalışan ve öğrenci vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Koronavirüs nedeniyle okullarda uzaktan eğitim olsa da yine de tatil yapacaklarının hayalini kuran öğrenciler Ramazan Bayramı tatilini iple çekiyor. Çalışanlar da dinlenmek için bu tatilin gelmesini istiyor. İşte ayrıntılar…

    2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

    OKULLAR KAÇ GÜN TATİL YAPACAK?

    Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

        RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

        İslam'ın beş şartı vardır. Bunlar, namaz kılmak, zekat vermek, Şehadet etmek, Hacca gitmek ve oruç tutmaktır. En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir yudum suyun ya da bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.

        Tutulan oruç, nefsi terbiye eder. Muhtaç durumdaki kişilerin durumunu çok daha iyi anlamamızı sağlar. Bu anlayış, beraberinde yardımlaşma ve dayanışmayı getirir. Müminler elinden geldiğince yakınındaki kişilere yardımda bulunur. Bununla birlikte Ramazan ayı hepimiz için bir sabır ayıdır. Allah, Al-i İmran Suresinin 146. ayetinde şöyle buyurmuştur: ''Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın'' Sabır ve şükürle geçen Ramazan ayı, nefislerimizi terbiye ettiği gibi bizi de olgunlaştırır.

        Müslümanlar, oruçluyken sadece yeme - içmeyi bırakmaz. Günümüze kadar gelmiş hadislerde peygamberimizin buyurduğu gibi, oruçlu kişi çirkin sözlerden ve başkalarını incitecek davranışlardan da kaçınır. Oruç, hem madden hem de manen arınmamızı sağlar. Takva sahibi kişilerin arasındaki yardımseverlik ve kardeşlik duygularını pekiştirir. İnsanların iç dünyalarında çok daha huzurlu olur.

        Kadir Suresinde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesine denk gelir. Allah, bu gece temiz bir kalple edilen tüm duaların hepsini kabul eder. Kutsal kitabımız Kuran, bu gecede inmeye başlamıştır. Rahmet ve bereket dolu olan bu gecede tövbe kapısı güneş doğana kadar açık kalır. Mümin kullar sabaha kadar ibadet ederek geçmiş günahları için bağışlanma diler.

        Ramazan Ayı, aynı zamanda hoşgörü ayıdır. Dünyevi hırslarından arınan kişiler, çevresindeki insanlara karşı çok daha merhametli ve anlayışlı olur. İftar sofralarında bir araya gelen komşular, birbirleriyle uzun uzun sohbet imkanı bulur. Buhari'nin aktardığı bir hadiste, bu ayda şeytanın bağlandığı, cehennemin kapılarının kapandığı ve cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bildirilir. İmkanı olanlar evde mukabele okutturur. Ramazan Ayının ilk gününde başlayan mukabeleler Arefe duası ile tamamlanır. .

        Tüm İslam ülkelerinde kutlanan Ramazan Bayramı, Müslümanlar için ayrı bir öneme sahiptir.. Bayram sabahı, küçük büyük herkes camiye giderek bayram namazı kılar. Hocalar, Ramazan'ın önemine dair vaazlar verir. Uzun zamandır görüşme fırsatı bulamamış olan kişiler bir araya gelerek özlem giderir. Şehir dışında yaşayanlar ziyaret edilir. Tam bir kardeşlik havasında geçen bayramda da yardımlaşma sürer. Hazırlanan bayram kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılır. En köklü geleneklerimizden bir diğeri ise bayramda küslerin barışmasıdır. Ramazan Bayramı tüm Müslümanların kardeş olduğunu hepimize bir kere daha hatırlatır.
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