

Belediyeye araç hibe eden firmadan araç kiralanması büyük şaşkınlık yarattı. Altaş firmasının 2016'da Didim Belediyesi tarafından yapılan 'Didim ilçesi sınırları içerisinde katı atıkların toplanması, taşınması ve kent temizliği' işini aldığı da ortaya çıktı.



Didim Belediyesi'nin Altaş firmasına bir yıl süren iş için toplam 11 milyon 477 bin 698 lira ödeme yaptığı öğrenildi. 11 firmanın doküman satın aldığı ihalede tek geçerli teklifi Altaş'ın vermesi dikkat çekti.