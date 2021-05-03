Didim Belediye Meclisi'nin, Belediye Başkanı Deniz Atabay başkanlığında gerçekleştirilen 2019 yılındaki Ekim ayı olağan toplantısında, gündemin altıncı maddesinde Altaş firmasının araç hibesi konulu dilekçesi ele alındı.
Toplantıda, firmadan 3 hibe araç alınması oy çokluğuyla kabul edildi. Araçların hibe edilmesinin üzerinden 8 ay geçtikten sonra ise Altaş firması 12 Haziran 2020'de yapılan 'Katı atıkların toplanması ve nakli için sürücüsüz araç kiralanması' ihalesine katıldı.
100 GÜNE 483 BİN LİRA
Sadece iki firmanın doküman satın aldığı ve teklif verdiği, rekabet koşullarının oluşmadığı pazarlık usulü ihaleyi Altaş firması kazandı. 25 Haziran 2020 ile 2 Ekim 2020 tarihleri arasında 100 gün boyunca ilçedeki katı atıkların toplanması için araçlarını belediyeye kiralayan İstanbul merkezli Altaş firmasına toplam 483 bin 600 lira ödeme yapıldı.