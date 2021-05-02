Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Rusya'nın ürettiği koronavirüs aşısı Sputnik V'ye acil kullanım onayı verdi. Türkiye'de de üretilmesi planlanan aşı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz Sputnik V aşısının gelmesi planlandı. Mayıs itibarıyla ilk etabı gelecek. 10 gün içerisinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak" dedi.
Peki Türkiye Sinovac ve BioNTech aşılarından sonra ülkemize gelen 3'üncü yabancı aşı olan Sputnik V hakkında ne biliyor? İşte Sputnik V ile ilgili bilinmeyenler...
Rusya, Ağustos 2020'de genel kullanım için koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyuran ilk ülke oldu. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı Aralık 2020'de Rusya'da uygulanmaya başlandı.