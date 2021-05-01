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    • 02.05.2021 06:52
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    | tarih verdi! Yağışlı hava geri geliyor! 2-6 Mayıs 2021

    tahminleri Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde bugün yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklığının 2 ila 5 derece arasında artacağı belirtildi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise salı gününden itibaren yurdun yeni bir yağışlı hava dalgasına gireceği açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

    Meteoroloji tarih verdi! Yağışlı hava geri geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunun (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri), akşam saatlerinden sonra ise Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile zamanla Ege'de batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 30°C
        Az bulutlu

        İZMİR °C, 34°C
        Az bulutlu

        MANİSA °C, 35°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 31°C
        Az bulutlu

        HATAY °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 27°C
        Az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            BOLU °C, 29°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 28°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 17°C
            Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

            ZONGULDAK °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, Artvin çevreleri ile zamanla Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Çorum ve Amasya çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            AMASYA °C, 32°C
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlı

            ARTVİN °C, 24°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu

            SAMSUN °C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

            TRABZON °C, 18°C
            Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

            IĞDIR °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde (Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinde) kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

            ADIYAMAN °C, 30°C
            Az bulutlu

            DİYARBAKIR °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

                2 MAYIS 2021 PAZAR HAVA DURUMU

                3 MAYIS 2021 PAZARTESİ HAVA DURUMU

                4 MAYIS 2021 SALI HAVA DURUMU
                    Aşı olmayana kısıtlama yolda
                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih verdi! Yağışlı hava geri geliyor! 2-6 Mayıs 2021