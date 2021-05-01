Salgını kontrol altına alabilmek amacıyla devreye sokulan 17 günlük tam kapanmanın ardından Türkiye'nin atacağı adımlar netleşmeye başladı. Özellikle geçtiğimiz yaz döneminde yapılan hatalar tekrarlanmayacak. Bu defa adımlar daha temkinli atılacak ve normalleşmeye kontrollü bir geçiş yapılacak.
Geçen yıl, vaka sayılarında belli bir düşüş sağlanmasının ardından önce mayıs ayında AVM'ler, 1 Haziran'dan itibaren de kafe, restoran ve eğlence mekânları gibi insanların yoğun olarak bir arada bulunduğu yerler açılmıştı. Ardından bazı illerde ve bölgelerde vaka patlamaları meydana gelmişti. Türkiye, yaşadığı bu süreçten dersini çıkardı.
Kapanma sürecinde sıkılaştırılan denetimler, sonrasında da aynı şekilde uygulanacak. Açılma kademeli olarak gerçekleştirilecek. İlk olarak pandemiden en çok etkilenen küçük işletmelerin, ardından ise AVM ve eğlence mekânlarının açılması planlanıyor. Bunun yanı sıra turizm için ayrı bir normalleşme takvimi devreye konulacak.