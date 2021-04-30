İşte Türkiye'de Sputnik V aşısının üretileceği yer! İlk kez görüntülendi
Ruslar tarafından koronavirüse geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi ile ilgili anlaşma sonrası gözler üretim merkezinin neresi olacağına çevrilmişti. O tesis ilk kez görüntülenirken, aşının önümüzdeki günlerde deneme üretimine başlanacağı öğrenildi. İlk numuneler hem Rusya hem de Türkiye tarafından incelenecek. İşte detaylar...
Rusların geliştirdiği Sputnik V aşısının Türkiye'de üretileceği CinnaGen İlaç tesislerini ilk kez görüntüledi. Aşının önümüzdeki günlerde deneme üretimine başlanacak, ilk numuneleri hem Rusya hem de Türkiye tarafı inceleyecek. Yaza doğru yüksek hacimli üretimlere geçilecek. CinnaGen İlaç CEO'su Ferhat Farsi, Çerkezköy'de 30 milyon Euro yatırımla kansere karşı biyoteknolojik ürünler geliştirmek amacıyla kurdukları tesiste Uğur Şahin'in ile benzer bir kaderi paylaştıklarını anlatarak, "Kansere karşı monoklonar antikorlar geliştirmek için bu yatırımı yaptık. Ama pandemi müsibeti, bu yüksek teknolojili alt yapıyı, aşı üretimine kanalize etmemize neden oldu. Bu aşıyı A'dan Z'ye Türkiye'de üretecek olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
Türkiye 3'üncü aşısını Rusya'dan alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün müjdesini verdiği ilk 50 milyon doz aşının ardından, Rus Gamelya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V'nin üretimi de artık Türkiye'de yapılacak. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın (MENA) en büyük biyoteknolojik ilaç firması olarak gösterilen CinneGen'in, Türkiye'de 4 yıl önce 30 milyon Euro yatırımla Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan fabrikası, aslında kansere karşı monoklonal antikorlar üretmek üzere 2019 yılında açıldı.
2020'nin ilk aylarında Sağlık Bakanlığı'ndan dünya standartlarında üretim yapılabileceğine dair uluslararası geçerliliği olan GMP (Good Manifacturing Practice) sertifikasını da almayı başardıklarını anlatan CinnaGen İlaç kurucu ortağı ve CEO'su Ferhat Farsi, Uğur Şahin ile benzer bir kaderi paylaştıklarını söyleyerek, tüm süreci anlattı.
"UĞUR ŞAHİN İLE AYNI KADERİ YAŞADIK"
Farsi, "Aslında 30 yıllık bir biyoteknoloji firmasıyız. Türkiye'deki faaliyetlerimize 2016 yılında başladık ve bu fabrikanın açılışı 2019 Haziran ayında oldu. Biz esasen bütün hazırlıklarımızı Türkiye'de ilk monoklonal antikorların üretimi için yapmıştık. 50 kişilik bir (AR-GE) ekibimiz var. Yurt içinde ve dışında 2 yıldan beri ciddi eğitimler aldılar biyoteknolojik ürünler konusunda. Aslında geldiğimiz süreci Uğur Şahin hocamın yaşadıklarına çok benzetiyorum. Çünkü Uğur hocamız da mRNA platformunu, aslında kanser tedavisi için kullanacaktı. Ama kovid pandemisinden sonra bu platformu kovid aşısına kanalize etmek durumunda kaldı. Biz de özellikle kanser tedavisinde monoklonal antikor üretimi için kendimizi hazırlamıştık. Biyoteknolojide monoklinal antikorlar aslında daha kompleks moleküller aşılarla kıyasladığımızda. Yani daha yüksek teknolojiye ve üretime hazırlanmışken aşı gündemimize girdi pandemiyle beraber" dedi.
"DOLUM DEĞİL, SIFIRDAN AŞI ÜRETİMİ YAPACAĞIZ"
Farsi, GMP sertifikasyonu tamamlanan tesiste "aşı dolumu" değil sıfırdan aşı üretimi yapılacağının altını çizerek, "Şunu belirtmemde yarar var, biz aşının bütün üretim prosesinin tamamını A'dan Z'ye Türkiye'de, bu tesislerde gerçekleştireceğiz. Bundan gerçekten gurur duyuyorum firmam adına. Çünkü son derece kompleks bir üretimi A'dan Z'ye kadar, master cell line (ana hücre hattı) dahil, biyoreaktörler kullanarak Türkiye'de yapacağız. Yani bu bir aşı dolum faaliyeti değil, özellikle belirtmek istiyorum. Vektör bazlı bir adenovirüs aşıdan bahsediyoruz. Son derece yüksek teknoloji ile hazırlanmış, geliştirilmiş ve hem güvenilirliği hem etkinliği son derece yüksek, yüzde 90'ın üzerinde etkinliği olan dünyadaki ilk 3 aşıdan biri. Kovid 19'daki dünyada ilk ruhsat alan bu aşıyı Türkiye'de üretecek olmaktan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.