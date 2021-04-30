Sputnik V hangi ülkenin? Sputnik V aşısı yan etkisi var mı?

SPUTNIK V HANGİ ÜLKENİN?

Rus aşısı olan Sputnik V ya da diğer adıyla Gam-COVID-Vac, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen Covid-19 aşısıdır. Soğuk Savaş dönemindeki uzay rekabetine atfen isimlendirilen aşı COVID-19'a karşı tescil edilen ilk aşıdır.

Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacak.