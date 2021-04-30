Sputnik V hangi ülkenin? Sputnik V aşısı yan etkisi var mı?

Sputnik V aşısı yan etkisi var mı? Sputnik V hangi ülkenin? Acil kullanım onayı verilen Sputnik V aşısı hakkında vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla Sputnik V aşısının getirileceğini duyurmuştu. Peki Sputnik V hangi ülkenin, yan etkisi var mı? İşte detaylar...
SPUTNIK V HANGİ ÜLKENİN?
Rus aşısı olan Sputnik V ya da diğer adıyla Gam-COVID-Vac, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen Covid-19 aşısıdır. Soğuk Savaş dönemindeki uzay rekabetine atfen isimlendirilen aşı COVID-19'a karşı tescil edilen ilk aşıdır.
Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacak.
SPUTNIK V YAN ETKİSİ VAR MI?
60'ın üzerinde ülkede kullanım izni bulunan Sputnik V aşısı, vektör aşı olarak biliniyor. Vektör aşılar, çok düşük sıcaklıklarda depolanmaya gerek olmadığı için mRNA aşılarına kıyasla nakliye açısından daha avantajlıdır. Vektör aşıda, inaktif virüsler gibi olan zararsız canlı virüsler, koronavirüsün insan hücrelerine girmek için kullandığı spike proteinlerinin genetik kodunu vücuda iletiyor.
Aşılanmış kişinin vücudu, bu kodları yabancı maddeler olarak tanıyarak bağışıklık sağlamak için antikor ve spesifik T hücreleri oluşturacak şekilde reaksiyona giriyor. Bunun yanı sıra, Sputnik V ile ilgili farklı olan şey, ilk ve ikinci dozlar için iki farklı tür adenovirüsün kullanılması. Sputnik V dozlarında, rAd26 ve rAd5 tipi virüsler kullanılıyor. Bu kombinasyonla amaçlanan, vücudun ilk seferde düşük seviyede bağışıklık üretme riskine karşı etkiyi arttırmak.