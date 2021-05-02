CEZA, GÜVENLİK TEDBİRİ VE MÜSADERE İSTEMLERİ

İddianamede, tutuklu sanık Kamil Feridun Özkaraman, yakalamalı sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'ın "suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ABD uyruklu yakalamalı sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen), "bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, tutuksuz sanık Doğa Doğan'ın "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bu sanıkların süreli hapis cezasına mahkumiyetleri halinde elde ettikleri maddi menfaat-ekonomik kazançlarının zorla alımına (müsadere) karar verilmesi de istenen iddianamede, "malen sorumlu olarak" belirtilen SBK Holding'in de yer aldığı 6 şirket ile ilgili de özel hukuk tüzel kişileri olarak faaliyet izinlerinin iptaline yönelik karar alınması talep edildi.

İddianamede ayrıca, MASAK tarafından tanzim edilen "aklama incelemesi" raporuna göre, suça özgülenen şirketlerden olan Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık Yönetim AŞ'nin suçta kullanıldıklarına dair yoğun tespitlerin elde edilmesi sebebiyle zorla alımına, yine Mega Varlık Yönetim AŞ'de yapılan aramada el konulan, şirkete ait 42 bin 500 Kazakistan tengesi, 3 bin 320 avro, 11 bin 340 lira, 400 sterlin ve 9 bin 415 doların da zorla alımına hükmedilmesi istendi.