HEM BEKÇİ HEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ziyaettin Bartık, SBK Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketlerinden birinde bekçilik yapıyordu. Holdingin paravan olarak kullandığı isimlerden biri olduğu anlaşıldı. Hatta şirket bekçisi olsa bile, Korkmaz'a bağlı şirketlerden birinde, yönetim kurulu başkanı olduğunu kabul etti.