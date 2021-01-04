Korkmaz canlı yayında Özdemir'in sorduğu "Ne zaman Türkiye'ye döneceksiniz?" sorusuna adeta meydan okuyarak, "Ayın 4'ünde Türkiye'deyim. Kaçmam için benim aranmam veya yurt dışı çıkış yasağımın olması lazımdı. Benim hala yurt dışı çıkış yasağım yok. Ben 13 gündür Lüksemburg'dayım. Hakkımda herhangi bir yurt dışı çıkış yasağı yok ki kaçayım" cevabını verdi.