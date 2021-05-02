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    • 02.05.2021 14:07
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    'ın ilçesinde 83 kilogram ele geçirildi!

    Son dakika haberi... ’ın ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 83 kilogram ele geçirildi. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “1 Mayıs 2021 tarihinde uyuşturucu maddenin sevk edileceği sınır hattı ’nde pusu faaliyeti icra edilmiştir." denildi.

    83 kilogram eroin ele geçirildi!

    'ın ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 83 kilogram ele geçirildi.
    Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 'dan Çaldıran ilçesine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındığı belirtildi.

    Açıklamada, "1 Mayıs 2021 tarihinde uyuşturucu maddenin sevk edileceği sınır hattı Hangediği Mahallesi'nde pusu faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan operasyon ile 83 kilogram eroin maddesi arazide ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

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    Haberler Güncel Van'ın Çaldıran ilçesinde 83 kilogram eroin ele geçirildi!