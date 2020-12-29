SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyon düzenlendi.
132 MİLYON DOLARLIK KARA PARA AKLAMA
Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü. Sezgin Baran Korkmaz'ın evindeki şöminede ise yanmış cep telefonu bulundu. Öte yandan Sezgin Baran Korkmaz ise yurt dışında firari olarak bulunuyor.
TABELA OYUNU ORTAYA ÇIKTI
Operasyonun ardından dikkat çeken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Atatürk Havalimanı'nda çekilen görüntülerde mal varlıklarına tedbir konan SBK Holdinge ait havayolu şirketinin tabelasının 23 Aralık tarihinde söküldüğü, operasyon günü olan 29 Aralık'ta ise FALCON adlı bir şirkete ait tabelanın takıldığı görüldü.
Öte yandan polis bu görüntülerin ardından şüphelilerin, operasyonun yapılacağı düşüncesiyle hareket ettikleri ve havayolu şirketini polis takibinden kaçırmaya hedeflediklerinin değerlendirdiği öğrenildi.