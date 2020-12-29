132 MİLYON DOLARLIK KARA PARA AKLAMA

Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü. Sezgin Baran Korkmaz'ın evindeki şöminede ise yanmış cep telefonu bulundu. Öte yandan Sezgin Baran Korkmaz ise yurt dışında firari olarak bulunuyor.