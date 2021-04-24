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    • 24.04.2021 11:32
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    • 24.04.2021 11:32
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    CHP'nin ortağı 'den sözde 1915 olaylarına destek!

    Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen ve CHP'nin de sandıktaki ortağı olan , asılsız Ermeni soykırımı hakkında skandal bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı." ifadelerine yer verildi.

    HDP sözde 1915 olaylarına destek verdi

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Nisan'da 1915'teki sözde Ermeni soykırımına ilişkin yalan propagandası devam ediyor. Sözde olaylar için birçok ülkede anma programları düzenlenirken, Türkiye tarihi belgelerin ışığında haklı davasına devam ediyor.

    Ancak Türkiye'de bazı partiler ve sivil toplum kuruluşları bu yalanı meşrulaştırmak için birçok söylemde bulunuyor.

    Ülkemizde bu yalana sahip çıkanlar arasında en başta ise Kandil'in siyasi ayağını yürüten HDP var.

    HDP her yıl olduğu gibi bu yıl da sözde 1915 olaylarına destek verdi.

    SKANDAL "SOYKIRIM" BİLDİRİSİ
    Parti sosyal medya hesabından "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin" isimli bir bildiri yayınladı.



        Yayınlanan bildiride "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı." ifadelerine yer verildi.



        KAFTANCIOĞLU'NUN TÜRKİYE DÜŞMANI PAYLAŞIMI
        CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan 24 Nisan 2013 yılında sözde 'Ermeni Soykırımı' olduğuna atıfta bulunmak için "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915" ifadelerini kullanmıştı.

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