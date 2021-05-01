ÖSYM ALES açıklaması geldi! ALES ertelendi mi? 2 Mayıs ALES iptal mi oldu?

ALES iptal mi oldu? 2 Mayıs tarihinde yapılması planlanan ALES ertelendi mi? ALES sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin detaylar belli oldu. Sınavlarda başarılı olmak için ter dökecek binlerce aday sınavların nasıl olacağını merak ediyor. Sınavın tam kapanmaya denk gelmesi nedeniyle sınavın yapılıp yapılmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor.
2 MAYIS ALES ERTELENDİ Mİ?
Pazar günü uygulanacak 2021-ALES/1 saat 10.15'te başlayacak. Adayların 15 dakika önce saat 10.00'da sınav binalarında olmaları gerekiyor. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır.
Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
SINAVIN UYGULANMASI
Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir.
Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.