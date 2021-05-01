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    • 01.05.2021 11:01
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    ÖSYM ALES açıklaması geldi! ? 2 Mayıs ?

    ? 2 Mayıs ? ALES sınavına girecek binlerce öğrencide gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi. Tam kapanma dönemine girilmesiyle birlikte 2 Mayıs tarihinde ALES sınavına girecek adayların durumlarının ne olacağı merak ediliyor. Peki ALES ertelendi mi? 2 Mayıs ALES iptal mi oldu?

    takvim.com.tr
    ÖSYM ALES açıklaması geldi! ALES ertelendi mi? 2 Mayıs ALES iptal mi oldu?

    ALES iptal mi oldu? 2 Mayıs tarihinde yapılması planlanan ALES ertelendi mi? ALES sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin detaylar belli oldu. Sınavlarda başarılı olmak için ter dökecek binlerce aday sınavların nasıl olacağını merak ediyor. Sınavın tam kapanmaya denk gelmesi nedeniyle sınavın yapılıp yapılmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor.

    2 MAYIS ALES ERTELENDİ Mİ?

    Pazar günü uygulanacak 2021-ALES/1 saat 10.15'te başlayacak. Adayların 15 dakika önce saat 10.00'da sınav binalarında olmaları gerekiyor. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır.

    Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

    Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

    SINAVIN UYGULANMASI

    Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir.

    Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

        SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

        Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

        Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
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