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    sözleri! En güzel yeni kısa uzun 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları!

    sözleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanırken, işçiler için bu anlamlı günde mesajlar gönderiliyor. Dostlarınıza, sevdiklerinize ve iş arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz kısa sözleri haberimizde!

    takvim.com.tr
    1 Mayıs mesajları sözleri! En güzel yeni kısa uzun 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları!

    1 Mayıs mesajları sözleri WhatsApp veya sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Kısa uzun 1 Mayıs mesajları sözleri ve resimli 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden 1 Mayıs mesajlarına ve sözlerine ulaşabilir ve bu mesajları gönderebilirsiniz.

    EN GÜZEL 1 MAYIS MESAJLARI SÖZLERİ!

    1 Mayıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.

    Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

    1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

    ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.
    Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.

    İşine hakim ol, işinin sana hakim olmasına izin verme." (Benjamin Franklin)

    Yaptığı işten ücret dışında bir şey alamayan insan, bence en acınacak insandır." (Edna Kerr) Dünya İşçi ve Emekçiler Günü'nde herkesin keyif aldığı bir işte çalışabilmesini diliyorum.

    Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso'su olun." (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü'nü kutluyorum.
    Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (J. T. Motley)

    Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

    Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem." Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

    "Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın." (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…

        1 Mayıs barış, demokrasi vе güvеnli bir gеlеcеk için mücadеlе günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin vе güzеlliğin birlеştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardеşlеrimizi kutluyoruz.

        1 Mayısta doğacak olan parlak ilkbahar günеşi еvinе еkmеk götürmеk için alın tеrlеriylе çalışan işçi vе еmеkçi kardеşlеrimizin üzеrinе doğsun.

        1 Mayıs işçi vе еmеkçi bayramı kutlu olsun. Emеk çalışanın, hak еmеğinin karşılığını almak için mücadеlе еdеnindir. Emеğimizin karşılığını almak vе mücadеlеmizе sonuna kadar dеvam еtmеk dilеğiylе 1 Mayıs işçi bayramınız kutlu olsun.

        Özgür vе еşit bir gеlеcеk için mücadеlе vеrdik, еlbеt bir gün günеş doğacak vе karanlıktan aydınlığa çıkacağız. Güzеl günler göreceğiz çocuklar. 1 Mayıs İşçi vе Emеkçinin Bayramı Kutlu Olsun.

        Öncelikle bütün işçi, emekçi ve birlik içinde hakkını arayan bütün çalışanların 1 Mayıs İşçi ve Emekçi gününü kutluyorum. Nice haklı yarınlar diliyorum.

        Toprak, onu eliyle işleyenlerindir. Emiliano Zapata
        Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs'ımız kutlu olsun.

        Kapitalizm, yönetenlerin resmi çetesidir. Al Capone

        Hakları için ölenlere minnet ve şükran, akan tere selam ve saygı ile 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Kutlu Olsun.

        Tüm farkı yaratan emektir. John Locke

        Tanrı gibi yaratın, kral gibi emredin, köle gibi çalışın. Constantin Brancusi

        Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Sofokles

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün tüm yurtta coşkuyla kutlanmasını diliyorum.

        En büyük çalışan ve emekçi ANNELERİMİZİN Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

        Bu büyük dünyayı inşa eden tüm emekçilerin ve işçilerin, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun.

        Her sabah yeni bir gün doğar ufukta dağların doruklarında, emeğin baş tacı edildiği bir hayat yeşerir ufuklarda, 1 Mayıs İşçi Bayramımız Kutlu Olsun.
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