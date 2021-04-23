





Göksu, "2016, 2017, 2018'de AK Parti döneminde meclise gelen dosya sayısı 6 bin 504. CHP bu gelen dosyaların 1871'ine hayır demiş. Yüzde 29'una hayır demiş.

2019-2020 CHP dönemi. 2 bin 179 dosya gelmiş. Kaçına hayır demişiz? Biz sadece 60'ına hayır demişiz. Yüzde 2'sine. Parkı imara açmak istemişler 'hayır' demişiz. Bu 60 dosyanın en az yüzde 50'si 'hayır' dediğimiz değil geri iade ettiğimiz dosyalardır." dedi.



