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    • 24.04.2021 03:19
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    ' projeleri engelleniyor' diyerek mağdur ayağına yatan 'li 'na 'dan rakamlarla yanıt!

    Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı , özel bir TV kanalının canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti döneminde meclisine gelen dosyaların yüzde 29'una tarafından hayır dendiğinin altını çizen Göksu, CHP döneminde AK Parti'nin meclise gelen dosyaların sadece yüzde 2'sine hayır denildiğini vurguladı.

    Göksu'dan CHP'li İmamoğlu'na rakamlarla yanıt!

    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı özel bir TV kanalının canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



    EKREM İMAMOĞLU'NUN MAĞDURİYET ALGISINA RAKAMLARLA YANIT
    Göksu, İstanbul özelinde birçok konuda açıklamalarda bulunurken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her fırsatta AK Parti tarafından belediye meclisinde engellendikleri yönündeki iddialarına da grafiklerle yanıt verdi.




    CHP YÜZDE 29'UNA HAYIR DEDİ!
    Göksu, AK Parti döneminde meclise gelen dosyaların yüzde 29'una CHP tarafından hayır dendiğini, buna karşılık ise CHP döneminde AK Parti'nin meclise gelen dosyaların sadece yüzde 2'sine hayır denildiğini vurguladı.




        Göksu, "2016, 2017, 2018'de AK Parti döneminde meclise gelen dosya sayısı 6 bin 504. CHP bu gelen dosyaların 1871'ine hayır demiş. Yüzde 29'una hayır demiş.

        2019-2020 CHP dönemi. 2 bin 179 dosya gelmiş. Kaçına hayır demişiz? Biz sadece 60'ına hayır demişiz. Yüzde 2'sine. Parkı imara açmak istemişler 'hayır' demişiz. Bu 60 dosyanın en az yüzde 50'si 'hayır' dediğimiz değil geri iade ettiğimiz dosyalardır." dedi.
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        Haberler Güncel 'İBB projeleri engelleniyor' diyerek mağdur ayağına yatan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na Tevfik Göksu'dan rakamlarla yanıt!