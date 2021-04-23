İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı özel bir TV kanalının canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
EKREM İMAMOĞLU'NUN MAĞDURİYET ALGISINA RAKAMLARLA YANIT
Göksu, İstanbul özelinde birçok konuda açıklamalarda bulunurken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her fırsatta AK Parti tarafından belediye meclisinde engellendikleri yönündeki iddialarına da grafiklerle yanıt verdi.
CHP YÜZDE 29'UNA HAYIR DEDİ!
Göksu, AK Parti döneminde meclise gelen dosyaların yüzde 29'una CHP tarafından hayır dendiğini, buna karşılık ise CHP döneminde AK Parti'nin meclise gelen dosyaların sadece yüzde 2'sine hayır denildiğini vurguladı.