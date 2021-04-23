Ekrem İmamoğlu; Taksim Meydanı'nda düzenlenen ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve Levent Yazıcı'ya hakaret etti, öğrencilerin alanda bulunmamasını eleştirdi.
PANDEMİ GEREKÇESİYLE ÇOCUKLAR TÖRENE ÇAĞRILMADI
İçişleri Bakanlığı, 21 Nisan'da 81 il valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başladı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü programında; genelge kapsamında öğrenciler tören alanında bulunmadı. İstanbul'daki Atatürk anıtına çelenk koyma töreni 09.00'da başladı ve törende konuşma yapılmadı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın; saat: 10.00 Türkiye genelinde aynı anda İstiklal Marşı'nın tüm okul hoparlörlerinden çalınmasına yönelik karar aldığı öğrenildi.
"ETKİNLİKLER TÜM HAFTAYI KAPSAYACAK ŞEKİLDE VE ÇOCUK MERKEZLİ"
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 22 Nisan'da gönderdiği basın bülteninde etkinliklerin tüm haftayı kapsayacak şekilde ve çocuk merkezli hazırlandığı açıkça görülüyor.