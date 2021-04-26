



DEMİRTAŞ'A ÖVGÜLER

31 Mart'ta Millet İttifakı'nın Sancaktepe Belediye Başkan adayı olan Özgen Nama, İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin yönetim kurulu başkan vekilliğine getirilmişti. Nama, daha önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve yaptığı açıklamalarla HDP'li Selahattin Demirtaş'ı 'bataklıkta açan beyaz nilüfere' benzetmişti.