ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine tepki yağarken, CHP'nin yeni bir skandalı ortaya çıktı.
İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama'nın, sosyal medya hesabından, Ermeni soykırımı yalanına destek verdiği öğrenildi.
YALANI SAVUNDU
Özgen Nama, 24 Nisan 2016'da yaptığı paylaşımda, sözde Ermeni soykırımını savundu. Nama'nın soykırımı iftirasını dile getirdiği konuşma şöyle: "Beyoğlu'nda Ermeni Soykırımının 101. yılı. İnkar değil yüzleşme devlet politikası olmalı!"