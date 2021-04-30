SON DAKİKA: FETÖ'nün finansörleri Akın Çorap'ın sahiplerine kötü haber: 15 yıla kadar hapis istemi

FETÖ'yü finanse ettiği gerekçesiyle şirketlerine kayyum atanan Akın Çorap'ın sahipleriyle ilgili yeni bir iddianame hazırlandı. Savcılık firari olan Ali Yarkın ve eşi Mübeyhan Yarkın ile cezaevindeki çocukları İhsan ve Fatih Yarkın hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılık, şirketlerin Yarkın Ailesi tarafından FETÖ'nün finansmanında araç olarak kullanıldığını belirterek, mahkemenin "müsadere" (el koyma) kararı vermesini istedi. İddianame, daha önce Ali ve İhsan Yarkın hakkında açılan dava ile birleştirildi.
BANK ASYA'NIN A GRUBU HİSSEDARI
İddianamede yer alan Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, 1 milyon 530 bin liralık pay ile FETÖ'ye ait Bank Asya'nın A grubu imtiyazlı hissedarı olan Ali Yarkın'ın ABD'ye para transferleri yaptığı tespit edildi.
Örgüte ait şirket, kurum ve kuruluş ile şahıslara çok sayıda para transferleri yaptığı ortaya çıkan Ali Yarkın'ın, Giresun'da Fetih ve Hisar gibi FETÖ'nün eğitim kurumlarında şirket ortağı ve yöneticisi olduğu belirlendi. Toplanan tüm delillere göre, FETÖ finansörü Ali Yarkın'ın, örgütün Giresun'daki mali mütevelli heyeti içerisinde FETÖ'cü işadamlarından sorumlu olduğu kaydedildi.