E-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Tam kapanmada özel araçla seyahat yasağı var mı? Türkiye 18 günlük tam kapanma dönemine girdi ve bu dönemde vatandaşlar evlerinde kalıyor. Tam kapanmayla birlikte acil seyahat etmesi gereken vatandaşlar özel araçla seyahat yasağı var mı sorusunun cevabını sorguluyor. Peki E-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte yanıtı!
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Tam Kapanma Genelgesi'ne göre,
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.
Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.
E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ EKRANI!
Her türlü iller arası yolculukta uçak, otobüs, tren, gemi gibi toplu taşıma araçlarını kullanmak için bilet satın alma sürecinde seyahat izin belgesi alınmış olma şartı aranacak. Vatandaşlar e-devlet ve ALO 199 Vefa Sosyal Destek hattından seyahat izin belgesi alabilecek.