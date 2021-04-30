Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.04.2021 10:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2021 10:21
    ABONE OL

    E-Devlet'ten nasıl alınır? Tam kapanmada ? Kimler alabilir?

    E-Devlet'ten nasıl alınır? Tam kapanmada ? 18 günlük tam kapanma döneminde özel araçla şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar özel araçla seyahat yasağı var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki kimler alabilir? E-Devlet seyahat izin belgesi giriş ekranı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Seyahat izin belgesi E-Devlet'ten nasıl alınır? Tam kapanmada özel araçla seyahat yasağı var mı?

    E-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Tam kapanmada özel araçla seyahat yasağı var mı? Türkiye 18 günlük tam kapanma dönemine girdi ve bu dönemde vatandaşlar evlerinde kalıyor. Tam kapanmayla birlikte acil seyahat etmesi gereken vatandaşlar özel araçla seyahat yasağı var mı sorusunun cevabını sorguluyor. Peki E-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte yanıtı!

    SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

    İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Tam Kapanma Genelgesi'ne göre,

    Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.

    Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.

    E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ EKRANI!

    Her türlü iller arası yolculukta uçak, otobüs, tren, gemi gibi toplu taşıma araçlarını kullanmak için bilet satın alma sürecinde seyahat izin belgesi alınmış olma şartı aranacak. Vatandaşlar e-devlet ve ALO 199 Vefa Sosyal Destek hattından seyahat izin belgesi alabilecek.

        E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar T.C kimlik numarası, şifre veya diğer giriş seçenekleri ile E-devlete giriş yapacak. Ardından yukarıda bulunan arama kısmına " İçişleri Bakanlığı" yazan kullanıcılar bu bölümde bulunan " e- Başvuru" kısmından " Seyahat İzin İşlemleri" kısmında karşılarına gelen formu doldurarak izin belgesi alabilir.

        SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ne değişti Athena Gökhan?
        Haberler Güncel Seyahat izin belgesi E-Devlet'ten nasıl alınır? Tam kapanmada özel araçla seyahat yasağı var mı? Kimler seyahat belgesi alabilir?