E-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Tam kapanmada özel araçla seyahat yasağı var mı? Türkiye 18 günlük tam kapanma dönemine girdi ve bu dönemde vatandaşlar evlerinde kalıyor. Tam kapanmayla birlikte acil seyahat etmesi gereken vatandaşlar özel araçla seyahat yasağı var mı sorusunun cevabını sorguluyor. Peki E-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte yanıtı!