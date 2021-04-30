Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Ziraat GYO hisse ne zaman işlem görecek?

ZİRAAT GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Konuyla ilgili herhangi bir duyuru yapılmadı. Mayıs ayının ilk haftasında konuyla ilgili bir duyuru yapılması bekleniyor.

ZİRAAT GYO HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Tarih bilgisi verilmese de Mayıs'ın birinci veya ikinci haftasında hisselerin işlem göreceği tahmin ediliyor.