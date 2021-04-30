Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Ziraat GYO hisse ne zaman işlem görecek?

Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Ziraat GYO talep toplama tarihinde sona gelindi. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onaylandı. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzı için son gün 30 Nisan olarak belirlenmişti. Peki Ziraat GYO hisse ne zaman işlem görecek? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı!
ZİRAAT GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Konuyla ilgili herhangi bir duyuru yapılmadı. Mayıs ayının ilk haftasında konuyla ilgili bir duyuru yapılması bekleniyor.
ZİRAAT GYO HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Tarih bilgisi verilmese de Mayıs'ın birinci veya ikinci haftasında hisselerin işlem göreceği tahmin ediliyor.
YÜZDE 73'Ü BİREYSEL YATIRIMCILARA
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1.60 TL'den satışa sunulacak. Halka arz ile birlikte Ziraat GYO 3.520.215.000 TL olan mevcut sermayesini, 1.173.405.000 TL artırarak 4.693.620.000 TL'ye yükseltecek. 1.8 milyar lirayı aşan halka arz büyüklüğü ile Ziraat GYO bu yılın en büyük halka arzı olacak.