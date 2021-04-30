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    • 30.04.2021 09:45
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    halka arz sonuçları açıklandı mı? ne zaman işlem görecek?

    halka arz sonuçları açıklandı mı? ne zaman işlem görecek? sorularına borsada işlem yapan vatandaşlar yanıt arıyor. Son günlerin ilgi gören halka arz işlemlerinden birisi olan için son güne girildi. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GYO) 28-30 Nisan 2021 tarihlerinde halka arz ediliyor. Peki ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Ziraat GYO hisse ne zaman işlem görecek?

    Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Ziraat GYO talep toplama tarihinde sona gelindi. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onaylandı. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzı için son gün 30 Nisan olarak belirlenmişti. Peki Ziraat GYO hisse ne zaman işlem görecek? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı!

    ZİRAAT GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Konuyla ilgili herhangi bir duyuru yapılmadı. Mayıs ayının ilk haftasında konuyla ilgili bir duyuru yapılması bekleniyor.

    ZİRAAT GYO HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Tarih bilgisi verilmese de Mayıs'ın birinci veya ikinci haftasında hisselerin işlem göreceği tahmin ediliyor.

    YÜZDE 73'Ü BİREYSEL YATIRIMCILARA

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1.60 TL'den satışa sunulacak. Halka arz ile birlikte Ziraat GYO 3.520.215.000 TL olan mevcut sermayesini, 1.173.405.000 TL artırarak 4.693.620.000 TL'ye yükseltecek. 1.8 milyar lirayı aşan halka arz büyüklüğü ile Ziraat GYO bu yılın en büyük halka arzı olacak.

        Halka arz edilecek olan nominal değerli payların talep toplaması 3 gün sürecek ve tarihleri 28 Nisan 2021, 29 Nisan 2021 ve 30 Nisan olarak belirlendi. Oransal dağıtım yöntemiyle yapılacak halka arzda, halka arz edilen payların yüzde 73'ü bireysel yatırımcılara, yüzde 7'si Ziraat Finans çalışanlarına yüzde 20'si de kurumsal yatırımcıya ayrıldı. Ziraat GYO halka arzı için 28- 29-30 Nisan'da talep toplanacak.

        Sermaye artışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arz ile 1 milyar 856 milyon 384 bin 172 lira kaynak elde edilmesinin beklendiği kaydedilen izahnamede, halka arz gelirinin kullanım yerleri de yer aldı. İzahnameye göre halka arz gelirinin yüzde 65'i Ziraat Kuleleri başta olmak üzere halen devam eden projelerinde, yüzde 20'si mülkiyetinde bulunan ve üzerinde proje geliştirme çalışmaları devam eden Bayraklı/ İzmir arsası projesi için, yüzde 15'i de halka arz tarihine kadar oluşacak kredi borçlarının tamamının kapatılması ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacak.

        Halka arz Ziraat Yatırım liderliğinde oluşacak komisyon taarafından sabit fiyat yöntemi ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile gerçekleştirilecek.

        İzahnameye göre halka arz sonrası pay alan yatırımcılardan şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 33 gün süre ile şirket paylarını aralıksız elinde tutan yatırımcılara geri alım taahhüdü verilecek. 33 gün elinde tutan yatırımcılar isterlerse bu paylarının tamamını Ziraat GYO'nun hakim ortağı Ziraat Bankası'na 1.63 lira fiyat üzerinden geri satma hakkına sahip olacaklar.
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