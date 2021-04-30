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    • Güncel
    • 30.04.2021 19:54
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    • 30.04.2021 20:40
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    ? ! Büyük ikramiye…

    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Pazartesi ve Cuma günleri canlı yayınla noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonuçları yakından takip ediliyor. Peki büyük ikramiye bugün ne kadar? Hayallerini şans oyunlarına bağlayan ve oynadığı kuponu bayilere giderek yatıran vatandaşlar araştırmalarına başladı. Bu akşamki büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL olarak belirlendi ve herkesin hayallerini süslüyor. Peki sonuçlar açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    On Numara saat kaçta çekiliyor?

    On Numara saat kaçta çekiliyor? 30 Nisan On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi ve Cuma günleri noter ve Milli Piyango temsilcisi huzurunda düzenlenen, canlı yayınla izlenen çekiliş sonuçları belli oldu mu? Büyük ikramiye hayali ile yanıp tutuşan binlerce vatandaşın merakla araştırdığı On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

    ON NUMARA SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

    On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma saat 20:30'da gerçekleşecek.

    ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

    Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

    SEN SEÇ

    Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

    Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        SİSTEM OYUNU

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        ÇOKLU ÇEKİLİŞ

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İPTAL

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

        On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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