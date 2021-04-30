On Numara saat kaçta çekiliyor? 30 Nisan On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi ve Cuma günleri noter ve Milli Piyango temsilcisi huzurunda düzenlenen, canlı yayınla izlenen çekiliş sonuçları belli oldu mu? Büyük ikramiye hayali ile yanıp tutuşan binlerce vatandaşın merakla araştırdığı On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
ON NUMARA SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?
On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma saat 20:30'da gerçekleşecek.
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.