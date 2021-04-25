Kripto para piyasası Thodex'te gerçekleşen vurgun ülkenin gündemine oturdu. Birçok ismi reklamda oynatıp güven kazanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer iddiaya göre 2 milyar dolarlık bir vurgunla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Genel Müdürlüğe kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin talep iletildiğini açıkladı.

ÖZER HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

80 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 şüphelinin ardından 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

69 KİŞİ GÖZALTINDA

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği operasyonlarda 68 şüpheliyi gözaltına aldı.

AĞABEYİ VE ABLASI DA GÖZALTINDA

Gözaltından bulunan 69 şüpheli arasında Özer'in Ağabey Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer de bulunuyor.

EMNİYET ÖZEL EKİP KURDU

Emniyet Genel Müdürlüğü de işbirliği ve koordinasyon amacıyla 5'er kişiden oluşan 4 teknik ekip kurdu. Bu ekiplerden biri Arnavutluk'a gönderildi.

Türk heyet, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yetkilliler ile Tiran'da yarın toplantı yapacak. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer halen Arnavutluk sınırları içinde. Özer'in fiziki takibi sürüyor, ülkeden çıkabileceği tüm noktalar kapatıldı.