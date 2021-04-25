Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.04.2021 21:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2021 21:11
    ABONE OL

    Kripto para vurgununda flaş gelişme! Thodex'in kurucusu 'in yakalanması için 4 ülkeye özel ekip gönderilecek

    Kripto para borsasında yaşanan Thodex vurgununda flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 69 kişi gözaltına alınmışken emniyetten yeni bir hamle geldi. Thodex'in kurucusu 'in yakalanması için oluşturulan 4 teknik ekip başta olmak üzere, , ve 'ya gönderildi. İşte detaylar...

    AJANSLAR
    Kripto Faruk şimdi yandı

    Kripto para piyasası Thodex'te gerçekleşen vurgun ülkenin gündemine oturdu. Birçok ismi reklamda oynatıp güven kazanan Thodex'in kurucusu iddiaya göre 2 milyar dolarlık bir vurgunla 'un başkenti 'a kaçtı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü, Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Genel Müdürlüğe kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin talep iletildiğini açıkladı.

    ÖZER HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN
    Bunun üzerine nezdinde işlemler başlatılarak Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

    80 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 şüphelinin ardından 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

    69 KİŞİ GÖZALTINDA
    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği operasyonlarda 68 şüpheliyi gözaltına aldı.

    AĞABEYİ VE ABLASI DA GÖZALTINDA
    Gözaltından bulunan 69 şüpheli arasında Özer'in Ağabey ve kız kardeşi de bulunuyor.

    EMNİYET ÖZEL EKİP KURDU
    Emniyet Genel Müdürlüğü de işbirliği ve koordinasyon amacıyla 5'er kişiden oluşan 4 teknik ekip kurdu. Bu ekiplerden biri Arnavutluk'a gönderildi.

    Türk heyet, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yetkilliler ile Tiran'da yarın toplantı yapacak. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer halen Arnavutluk sınırları içinde. Özer'in fiziki takibi sürüyor, ülkeden çıkabileceği tüm noktalar kapatıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Kripto para vurgununda flaş gelişme! Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması için 4 ülkeye özel ekip gönderilecek