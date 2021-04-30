Soylu'nun Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

PKK'lı Birgün Gazetesi, Hem yalan söylüyorsun, hem iftira atıyorsun... Bakanlığın tahsis ettiği konutun, sanki Sn. Ruhsar Pekcan'ın konutu gibi yansıtılması, "Linç kampanyasında ben de olayım." perişanlığıdır!

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