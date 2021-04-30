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    • 30.04.2021 23:44
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    İçişleri Bakanı 'dan BirGün'e yalanlama: PKK’lı yalan söylüyorsun

    HDP ve CHP yandaşı yayınlarıyla bilinen Eski Ticaret Bakanı üzerinden yalan bir habere imza attı. BirGün'e İçişleri Bakanı 'dan sert tepki geldi. Soylu, "PKK’lı Birgün Gazetesi, Hem yalan söylüyorsun, hem iftira atıyorsun..." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Soylu'dan BirGün'e tepki

    HDP ve CHP yandaşı yayınlarıyla bilinen BirGün Gazetesi Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan üzerinden yalan bir habere imza attı.

    BirGün Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı hedef aldığı haberini "Ruhsar Pekcan, kiraladığı evin 380 bin liralık tadilatını da bakanlığa yıkmış" başlığıyla okuyucusuna servis etti.

    SOYLU'DAN TEPKİ
    Asılsız iddiaları haberleştiren BirGün'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi.

    YALAN SÖYLÜYORSUN PKK'LI BİRGÜN GAZETESİ
    Soylu, "PKK'lı Birgün Gazetesi, Hem yalan söylüyorsun, hem iftira atıyorsun..." ifadelerini kullandı.

        Soylu'nun Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:
        PKK'lı Birgün Gazetesi, Hem yalan söylüyorsun, hem iftira atıyorsun... Bakanlığın tahsis ettiği konutun, sanki Sn. Ruhsar Pekcan'ın konutu gibi yansıtılması, "Linç kampanyasında ben de olayım." perişanlığıdır!

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