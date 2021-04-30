HDP ve CHP yandaşı yayınlarıyla bilinen BirGün Gazetesi Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan üzerinden yalan bir habere imza attı.
BirGün Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı hedef aldığı haberini "Ruhsar Pekcan, kiraladığı evin 380 bin liralık tadilatını da bakanlığa yıkmış" başlığıyla okuyucusuna servis etti.
SOYLU'DAN TEPKİ
Asılsız iddiaları haberleştiren BirGün'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi.
YALAN SÖYLÜYORSUN PKK'LI BİRGÜN GAZETESİ
Soylu, "PKK'lı Birgün Gazetesi, Hem yalan söylüyorsun, hem iftira atıyorsun..." ifadelerini kullandı.