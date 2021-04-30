Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına Bakan yardımcıları atanırken Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç görevden alındı.

İKİ BAKANLIĞA KRİTİK ATAMA

Cumurbaşkanlığı atamalarına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İsmail Ergüneş atandı.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Erdem ve Lütfihak Alpkan getirildi.

Kararlar şu şekilde: