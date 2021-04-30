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    Atama kararları 'de! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ...

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan Atama Kararları ’de yayımlandı. Karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bakanlıklarına Bakan yardımcıları atanırken 'nda ise Güzel Sanatlar Genel Müdürü görevden alındı.

    takvim.com.tr
    Bakanlıklara yeni atama!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan Atama Kararları 'de yayımlandı.

    Karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bakanlıklarına Bakan yardımcıları atanırken 'nda ise Güzel Sanatlar Genel Müdürü görevden alındı.

    İKİ BAKANLIĞA KRİTİK ATAMA
    Cumurbaşkanlığı atamalarına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İsmail Ergüneş atandı.

    Öte yandan Bakan Yardımcılığına Ahmet Erdem ve Lütfihak Alpkan getirildi.

    Kararlar şu şekilde:

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