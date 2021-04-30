İttifak çatırdıyor! CHP ile HDP arasında 'haddinizi bilin' tartışması...

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasından daha önce terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteledi.

HDP'nin imza attığı skandala ittifak ortakları CHP 3 gün sessiz kaldıktan sora cılız bir tepki verdi.

CHP Sözücüsü Öztrak, "Unutulmasın emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.

Öztrak'ın "ezik siyaset" demesinin ardından HDP'den sert yanıt geldi.

"HADDİNİZİ BİLİN!"

HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay Öztrak'a tepki gösterdiği açıklamasında "Sadece insanın değil, siyasetin de bir dengesi vardır. Konforlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel erozyonun, iktidara koşar adım yanaşmanın da bir sınırı ve dengesi vardır. Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin!" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA

CHP Sözcüsü Öztrak bugün bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Günay'ın, 'Haddinizi bilin!' şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Öztrak, "Biz sözlerimizin arkasındayız. Emperyalistlerin ağa babaları partimize had mad bildiremedi. Geçsinler bunları" diye konuştu.

BULDAN VE KILIÇDAROĞLU'NUN DEVREYE GİRMESİ AN MESELESİ

Parti sözcülerinin karşılıklı atışmalarının ardından CHP-HDP ittifakı bozulmasın diye Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan'ın devreye gireceği tahmin ediliyor.