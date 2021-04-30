İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Tepe köyü kırsalında 221 kilo toz esrar ele geçirildiğini bildirdi.
TERÖRE DE UYUŞTURUCUYA DA GEÇİT VERMEYEN KAHRAMANLAR
Soylu, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Lice Tepe Köyü kırsalında, jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda; 221 kilo toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun." ifadesini kullandı.
İşte Bakan Soylu'nun konuya ilişkin paylaşımı;
Diyarbakır Lice Tepe Köyü kırsalında, Jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda;— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 30, 2021
2️⃣2️⃣1️⃣ kg. TOZ ESRAR
ELE GEÇİRİLDİ.
Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun 👏👏👏 pic.twitter.com/ilhN6IB9yu