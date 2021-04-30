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    • 30.04.2021 19:57
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    Terörün finans ayağına büyük darbe! İçişleri Bakanı açıkladı: Lice'de 221 kilo toz esrar ele geçirdi

    İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından " köyü kırsalında, jandarma birimlerimiz 221 kilo toz esrar ele geçirdi" açıklamasında bulundu.

    Terörün finans ayağına büyük darbe!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Tepe köyü kırsalında 221 kilo toz esrar ele geçirildiğini bildirdi.



    TERÖRE DE UYUŞTURUCUYA DA GEÇİT VERMEYEN KAHRAMANLAR
    Soylu, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Lice Tepe Köyü kırsalında, jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda; 221 kilo toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun." ifadesini kullandı.



    İşte Bakan Soylu'nun konuya ilişkin paylaşımı;

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    Haberler Güncel Terörün finans ayağına büyük darbe! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Lice'de 221 kilo toz esrar ele geçirdi