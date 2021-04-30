Ülke genelinde semt pazarları, alışveriş mağazalarının bulunduğu caddeler ve otogarda, kapanma öncesindeki son günde yoğunluk arttı. Kimi büyükşehirlerden memleketlerine rotayı kırdı.
Kimileri de özellikle Bodrum, Antalya, Kuşadası gibi tatil beldelerine aktı. Bu hareketlilik, uzun araç kuyruklarının oluşmasını sağladı. İstanbul ve Ankara'dan dün sabah itibariyle yola çıkan tatilciler, özel araçlarıyla hedef noktaya ulaşmak için büyük çaba harcadı.
Otogarlar ve havalimanları da bu yoğunluktan nasibini aldı. Bilet bulamayanlar ise ek sefer çağrısı yaptı.