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    17 günlük tam kapanma, şehirlerarası büyük göçe sahne oldu: 'da girişte yine uzun kuyruklar oluştu

    ’de 17 günlük tam kapanma, şehirlerarası büyük göçe sahne oldu. Bunu fırsat bilen tatilciler, bayram öncesi sahil kasabalarını doldurdu. ’da girişte yine uzun kuyruklar oluştu...

    Ülke genelinde semt pazarları, alışveriş mağazalarının bulunduğu caddeler ve otogarda, kapanma öncesindeki son günde yoğunluk arttı. Kimi büyükşehirlerden memleketlerine rotayı kırdı.

    Kimileri de özellikle Bodrum, Antalya, Kuşadası gibi tatil beldelerine aktı. Bu hareketlilik, uzun araç kuyruklarının oluşmasını sağladı. İstanbul ve Ankara'dan dün sabah itibariyle yola çıkan tatilciler, özel araçlarıyla hedef noktaya ulaşmak için büyük çaba harcadı.

    Otogarlar ve havalimanları da bu yoğunluktan nasibini aldı. Bilet bulamayanlar ise ek sefer çağrısı yaptı.

        Van'a gitmek için Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen ancak bilet bulamayan Faruk Bilgin, "Fethiye'de çalışıyorduk. Kapanmada çalışma izni alamadık. Memlekete gitmek için otobüs veya uçak bileti bulamıyoruz. Fiyatlar ikiye katlandı. Çaresiz kaldık" diyerek tepkisini anlattı.

        İZİN BELGESİ KUYRUĞU
        Türkiye genelinde "Seyahat izin belgesi" almak için vatandaşlar kaymakamlık önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Genel olarak maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlenirken, yetkililer vatandaşları sık sık uyarmak zorunda kaldı.

        BAŞKAN İSYAN ETTİ
        Özellikle yaz aylarında ve bayram tatillerinde nüfusu 3-4 katına çıkan Bodrum'un Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Nüfus bir anda 500 bini aştı. Hazırlıkları yapamadan birdenbire kaosla karşılaştık. En büyük korkumuz gelenlerin bize bulaşı taşıması ve artırması" diye konuştu.

            6 HAFTALIK UZLAŞI
            Coronavirüs             Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta çıkarıldığını açıkladı. Randevusu olanların aşısını yaptırabileceği anlatıldı:

            Bilim Kurulumuz, Covid-19 Biontech aşısında, mevcut tecrübe ve kanıtlara dayanarak birinci doz ile ikinci doz arasındaki sürenin 6 ila 8 haftaya uzatılmasının uygun olduğu yönünde karar almıştır. İkinci doz için randevu almış kişiler, randevu gününde aşı olabilecekleri gibi, randevularını yeni karar doğrultusunda da güncelleyebileceklerdir.

            30 MİLYON DOZ GELiYOR
            Bİontech CEO'su Uğur Şahin, "Türkiye'ye çok daha fazla aşı göndermeyi konuşuyoruz. Ancak bunun için üretim kapasitemizle uğraşmak lazım. Her şey yolunda giderse Haziran'da 30 milyon dozu, Türkiye sevk etmek istiyoruz" dedi.

                SOSYAL FACİA
                Konya Selçuklu'da polisler, bir nargile kafeye baskın yaptı. İçeride maç seyreden 4 kişiye "sosyal mesafe" ve "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal"den idari para cezası uyguladı. Polisin girdiğini gören müşterilerden hemşire Tevfik Sevi ise kaçarken kanalizasyon çukuruna düşüp başını betona çarptı. İki çocuk babasının olay yerinde öldüğü anlaşıldı.
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                Haberler Güncel 17 günlük tam kapanma, şehirlerarası büyük göçe sahne oldu: Bodrum'da girişte yine uzun kuyruklar oluştu