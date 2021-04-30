30 MİLYON DOZ GELiYOR

Bİontech CEO'su Uğur Şahin, "Türkiye'ye çok daha fazla aşı göndermeyi konuşuyoruz. Ancak bunun için üretim kapasitemizle uğraşmak lazım. Her şey yolunda giderse Haziran'da 30 milyon dozu, Türkiye sevk etmek istiyoruz" dedi.