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    • 30.04.2021 02:05
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    ü yasaklayan , Türkiye'de içen laiklere baskı yapıldığını iddia etti

    merkezli haber ajansı , Türkiye'deki satış yasağı haberini, yasağın topluma dini yaşam tarzı empoze etme girişimi olarak görüldüğünü iddia ederek verdi. Reuters haberi, "Türkler, alkol yasağının arkasında Erdoğan’ın elini görüyor" diyerek sundu. Oysa İngiltere de alkol yasağı veren ülkeler arasında...

    takvim.com.tr
    İngiltere, yine algı ile Türkiye'yi karıştırmak istedi

    Ülkemizde 29 Nisan 05.00 ile 17 Mayıs 05.00 arasında girilecek da satışının yapılmayacak olmasını Türkiye'yi karıştırmak için fırsat bilen , skandal bir haber yayınladı.

    merkezli uluslararası ajans haberde, "Türk hükümetinin 17 günlük Kovid-19 kapanması sırasında alkol satışını yasaklaması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dindar yaşam tarzını toplumun tüm kesimlerine dayatması olarak gören bazı seküler Türkleri kızdırdı" ifadelerini kullandı.

    ERDOĞAN "LAİKLERE DİNDARLIĞI DAYATIYOR" ALGISI

    Reuters Başkan Erdoğan'ı kötüleyen haberinde, yapılan alkol yasağıyla lığı sekülerlere dayattığını iddia etti. Başkanı'ndan görüş aldıran İngiliz haber ajansı, seküler - laik yaşam tarzına müdahale edildiğini ileri sürdü.

    SOYLU AVRUPA'DAN ÖRNEKLER VERMİŞTİ

    2 gün önce alkol yasağı eleştirilerinin yersiz olduğunu belirten Soylu, "Geçen dönem de bu tartışmayı yaptık. Geçen haftaki cumartesi-pazar kısıtlamasından herhangi bir fark yok. Kural aynı, süre uzun. İnsanın en temel haklarından seyahat hakkı yok, çocuklarımız okullarından vazgeçiyor, insanlar iş yerlerini kapatıyor. Birçok ülkede var. Örneğin, Paris'te 6 Kasım'dan itibaren kısıtlamaların olduğu saatlerde alkol satışı ve halka açık yerlerde tüketimi yasaklandı. Bir çok örnek var. Alkol yasağı tartışmasından rahatsız değilim." ifadelerini kullanmıştı.

    ALKOL YASAĞI OLAN ÜLKELER

    Öte yandan İngiltere, , , İspanya, , Japonya ve gibi ülkelerde, açık havada alkol yasaklandı.

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