RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: 29 Nisan-17 Mayıs arasındaki yasağı yazlıklarında geçirmek isteyenler Bodrum'a akın etti! Trafik kilitlendi

Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesi, 17 gün sürecek 'tam kapanma' öncesi tatilci akınına uğradı. Kent merkezi giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul, Ankara ve İzmir plakalı araçların fazla olması, dikkat çekti.

28.04.2021 15:44 - Son Güncelleme: 28.04.2021 16:56
SON DAKİKA: 29 Nisan-17 Mayıs arasındaki yasağı yazlıklarında geçirmek isteyenler Bodrum'a akın etti! Trafik kilitlendi

Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi büyükşehirlerde kalmak istemeyip, Bodrum'u tercih edenler, öğle saatlerinden itibaren ilçeye giriş yapmaya başladı.

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SON DAKİKA: 29 Nisan-17 Mayıs arasındaki yasağı yazlıklarında geçirmek isteyenler Bodrum'a akın etti! Trafik kilitlendi

Yarın saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek 'tam kapanma' dönemini fırsat bilen yazlıkçılar ve yerli turistler, Bodrum'a akın etti.

SON DAKİKA: 29 Nisan-17 Mayıs arasındaki yasağı yazlıklarında geçirmek isteyenler Bodrum'a akın etti! Trafik kilitlendi

Bölgede trafik yoğunluğu ise dronla havadan görüntülendi.

SON DAKİKA: 29 Nisan-17 Mayıs arasındaki yasağı yazlıklarında geçirmek isteyenler Bodrum'a akın etti! Trafik kilitlendi

Olası yoğunluğu tahmin eden ekipler de ilçe girişinde güvenlik önlemi aldı.

SON DAKİKA: 29 Nisan-17 Mayıs arasındaki yasağı yazlıklarında geçirmek isteyenler Bodrum'a akın etti! Trafik kilitlendi

Trafik, zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.