e-Devlet üzerinden gerekli çalışma izin belgesini alamayanlar için Süleyman Soylu şu açıklamayı yaptı; "Çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun 'Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum' diye bir kağıt imzalayacak. Yani hem e-Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz, kimseden yazı alınmasına gerek kalmayacak. Eğer alınamıyorsa da iş yerinden bir belge alınabilecek. Hem klasik hem modern metodumuz var."

TAM KAPANMADAN MUAF OLANLAR KİMLER?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),