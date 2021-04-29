Çalışma izin belgesi alma ekranı! Tam kapanmada e-devlet çalışma izni (muafiyet) belgesi nasıl çıkartılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Koronavirüs vakalarını düşürmek amacıyla alınan tam kapanma uygulaması kararı başladı ve 17 gün boyunca sürecek, denetimler arttırılacak. Çalışan vatandaşlar ise e-devlet üzerinden çalışma izin belgesi almak için büyük yoğunluk oluşturuyor. Peki bu belge nasıl çıkartılır, kimler tam kapanmadan muaf olacak? İşte merak edilenler…
ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Çalışma izin belgesi e-Devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresinden alınabiliyor. Vatandaşlar e-Devlet'e girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamaları gerekiyor.
e-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
e-Devlet üzerinden gerekli çalışma izin belgesini alamayanlar için Süleyman Soylu şu açıklamayı yaptı; "Çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun 'Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum' diye bir kağıt imzalayacak. Yani hem e-Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz, kimseden yazı alınmasına gerek kalmayacak. Eğer alınamıyorsa da iş yerinden bir belge alınabilecek. Hem klasik hem modern metodumuz var."
TAM KAPANMADAN MUAF OLANLAR KİMLER?
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;
1. TBMM üyeleri ve çalışanları,
2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),